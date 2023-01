Geldmenge schrumpfte 2022 zum ersten Mal in der Geschichte

Zum ersten Mal überhaupt schrumpfte die Geldmenge im Jahr 2022 auf Jahresbasis. Die saisonbereinigte Geldmenge war im Dezember den fünften Monat in Folge negativ und belief sich auf -147 Mrd. USD. Dies war der größte monatliche Rückgang der Geldmenge M2 seit 1959. Diese Art von Rückgang kommt normalerweise nicht vor! In absoluten Zahlen fanden die 6 stärksten Rückgänge der Geldmenge alle im Jahr 2022 statt.Auf prozentualer Basis ist der Dezember 2022 immer noch der größte Rückgang aller Zeiten, gefolgt von September 2022 und Februar 1970! Auf prozentualer Basis sind 5 der 10 größten monatlichen Rückgänge im Jahr 2022 zu verzeichnen. Die anderen 5 Monate liegen in den Jahren 1970, 1994, 2000, 2003 und 2010.Der nachstehende Chart zeigt die jährliche Wachstumsrate in der Gesamtheit seit 1960. Das Jahr 2022 ist ein großer Ausreißer in den Daten, da es das einzige negative Jahr in den Aufzeichnungen ist. Unglücklicherweise hat dies trotz des Schmerzes, den es verursacht hat, sehr wenig dazu beigetragen, die massive Expansion der Jahre 2020 und 2021 rückgängig zu machen. Aus diesem Grund kann Peter Schiff zuversichtlich sagen, dass die jüngste Entspannung bei den Preisen nur vorübergehend ist.Der jüngste Monat liegt deutlich unter der durchschnittlichen 6-Monats-Wachstumsrate (-8% gegenüber -3,7%). Die 1-Jahres-Wachstumsrate fiel auf -1,3%, während die 3-Jahres-Wachstumsrate auf 11,5% fiel. Bitte beachten Sie, dass im Januar letzten Jahres die 3-jährige Wachstumsrate bei 14,6% lag, während die 1-jährige Wachstumsrate 13,1% betrug.Betrachtet man die durchschnittliche monatliche Wachstumsrate vor COVID, so ergibt sich für den Dezember eine jährliche Wachstumsrate von 7%. Dieses Jahr wurde sie um unglaubliche 1.500 Basispunkte verfehlt!Die Fed bietet nur wöchentliche Daten an, die nicht saisonbereinigt sind. Wie der nachstehende Chart zeigt, waren die letzten beiden Wochen jeweils negativ, aber Anfang Dezember gab es einen bedeutenden Anstieg, der einen stärkeren Rückgang der nicht saisonbereinigten Zahlen verhinderte. Die nicht saisonbereinigten Daten sind den saisonbereinigten Daten um einige Wochen voraus.