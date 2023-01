Chinas größtes Brokerhaus sieht Goldpreis 2023 auf Rekordhoch

Citic Securities – Chinas größter börsennotierter Broker – sieht den Goldpreis in diesem Jahr auf einem Rekordhoch und nennt die Goldkäufe der Zentralbanken als eines der zuverlässigsten Aufwärtssignale. Dies berichtet Kitco News Die chinesische Zentralbank hatte im vergangenen November 32 Tonnen Gold gekauft. Dabei handelte es sich um den ersten offiziellen Kauf seit September 2019. Es folgte ein weiterer Kauf von 30 Tonnen Gold im Dezember. Chinas Goldreserven belaufen sich nun auf 2.010 Tonnen.Das Reich der Mitte ist jedoch nicht das einzige Land, das seine Reserven ausbaut. Die Zentralbanken kauften im dritten Quartal 2022 fast 400 Tonnen Gold."Die Käufe der weltweiten Zentralbanken sind einer der zuverlässigsten Indikatoren für einen Anstieg der Goldpreise", sagte Ao Chong, Analyst bei Citic Securities in Peking. "Es ist zu erwarten, dass der Goldpreis seinen Schwung beibehält und durch die nachlassenden Erwartungen bezüglich der Zinserhöhungen der Fed, der Fortsetzung der geopolitischen Konflikte und der wirtschaftlichen Rezession gestützt wird."Citic prognostiziert, dass der Goldpreis in diesem Jahr ein Rekordhoch erreichen wird, wenn er 2.000 $ pro Unze hinter sich gelassen hat. Ein konkretes Preisziel wurde in dem Ende letzter Woche veröffentlichten Bericht aber nicht genannt.© Redaktion GoldSeiten.de