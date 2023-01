Glencore plc wird erneut abgewiesen - dennoch aussichtsreich!

Quelle Chart: stock3

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore testete erst dieser Tage sowie in der Vorwoche den Widerstand bei 6,55 EUR. Wie im Chart ersichtlich, erfolgte dabei schon häufiger die Abweisung, sodass dieser Widerstand das buchstäbliche Zünglein an der Waage ist. Die Lage bleibt, gerade im Kontext des medialen Themas Rohstoffe, unverändert aussichtsreich. Sollte sich die Aktie daher über das Widerstands von 6,55 EUR per Wochenschlusskurs erheben, signalisiert dies weiteres Potenzial in Richtung von 7,00 bzw. 7,50 EUR je Anteilsschein.Oberhalb von der ebenfalls mehrfach bestätigten Unterstützung von 5,77 EUR, bleibt die Lage unverändert konstruktiv, sodass selbst ein Rücklauf keine Sorgen bereiten sollte. Einzig ein Abtauchen darunter würde rasche Folgeverluste bis zur Unterstützung bei 5,23 EUR freisetzen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.