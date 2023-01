Ray Dalio: Dollar-dominierte Weltordnung "verblasst"

Da der Dollar an Einfluss verliert und die Welt sich in konkurrierende Währungs- und Wirtschaftsblöcke aufteilt, werden nach Ansicht des amerikanischen Investors Ray Dalio in den kommenden Jahren Länder wie die südostasiatischen Länder, die weniger anfällig für globale Konflikte sind, florieren, berichtet Modern Diplomacy . Dalio, der den 150-Milliarden-Dollar-Hedgefonds Bridgewater Associates gegründet hat, erklärte, die derzeitige Weltordnung verändere sich in einer Weise, die eher der Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs ähnelt als der Nachkriegszeit. "Wir beobachten, dass der Populismus und Nationalismus in jedem Land zunimmt, um sich auf größere Konflikte vorzubereiten", meinte er.Dalio sieht heute größere Risiken und Konsequenzen für einen Krieg als zu Zeiten des Kalten Krieges, "weil die Sowjetunion wirtschaftlich nie eine vergleichbare Macht wie die Vereinigten Staaten war". China habe sich zu diesem wirtschaftlichen Rivalen entwickelt, sagte er. Und dann sei da noch das Problem des schwindenden Einflusses des Dollar. Die Ära einer "vom Dollar dominierten Weltordnung" und einer globalisierten Wirtschaft gehe zu Ende, so Dalio. "Jetzt werden die Großmächte und ihre Verbündeten Wirtschafts-, Währungs- und Militärblöcke bilden."Neben den USA haben auch Europa und Japan - beides reife Volkswirtschaften mit wichtigen Währungen - "sehr hohe Schulden angehäuft und eine Abhängigkeit von ihren Zentralbanken entwickelt, die Geld drucken, um die Staatsschulden zu kaufen", meinte er. Die zunehmende Monetarisierung von Schulden "wird dazu führen, dass die Inhaber von Schuldtiteln schlechte inflationsbereinigte Renditen erzielen werden." Er empfahl stattdessen, in Länder zu investieren, die über solide Finanzen verfügen, in denen es keine ernsthaften internen Konflikte gibt, die weniger anfällig für internationale Kriege sind und in denen die Innovation weiter voranschreitet.Auf seiner Liste standen Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen wie Indonesien und Vietnam sowie Indien und Länder des von Saudi-Arabien geführten Golfkooperationsrats. "Diejenigen, die eine Globalisierung anstreben, werden nun über die Vereinigten Staaten, China und Europa hinausschauen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de