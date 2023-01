McEwen Copper: Robuste Probenergebnisse von Los Azules

McEwen Copper Inc., das zu 68% McEwen Mining Inc. gehört, meldete gestern reiche Kupferwerte über attraktive Mächtigkeiten, die aus Infill-Bohrungen auf seinem Projekt Los Azules hervorgegangen sind. Los Azules ist eine große porphyrische Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte mit beträchtlichem Wachstumspotenzial, deren endgültige Tiefe und seitliche Ausdehnung noch bestimmt werden müssen.Höhepunkte sind laut dem Unternehmen:• Weitverbreitete mineralisierte magmatische hydrothermale Brekzien mit Abschnitten wie 237,2 Meter mit 1,05% Cu, einschließlich 108 Meter mit 1,71% Cu in Bohrloch AZ22173.• Kontinuität einer angereicherten Mineralisierungszone mit einer wahren Mächtigkeit von bis zu 300 m.• Das nördliche Explorationsbohrloch AZ22174, das eine tiefe geophysikalische Anomalie anpeilte, durchteufte mehrere kupfermineralisierte Horizonte, einschließlich einer disseminierten und aderhaltigen Primärkupfermineralisierung und einer Kaliumalteration in einer Tiefe von bis zu 1.100 m. Die Ergebnisse stehen noch aus.© Redaktion MinenPortal.de