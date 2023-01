Südafrikas führendes Bergbauunternehmen befürchtet Stromausfälle, die Platinversorgung gefährden

Südafrikas schlimmste Stromausfälle bedrohen die Platin- und Palladiumlieferungen des führenden Bergbauunternehmens des Landes, Impala Platinum Holdings, sowohl jetzt als auch in den kommenden Jahren, berichtet The National News . Die Stromausfälle im letzten Jahr haben die Produktion der Metalle gedrosselt, und die Energiekrise, die die Wirtschaft lähmt, hat sich in den letzten Monaten noch verschärft. Nach Angaben des Unternehmens wird die Produktion von Platingruppenmetallen in diesem Jahr wahrscheinlich zurückgehen.Die Stromknappheit schadet der südafrikanischen Industrie und Landwirtschaft, und Stromausfälle werden für mindestens zwei weitere Jahre erwartet, was die Produktion in Afrikas am stärksten industrialisierter Wirtschaft gefährdet. Dies ist ein weiteres Problem für große Bergbauunternehmen wie Anglo American Platinum, Sibanye Stillwater und Impala, für die es immer schwieriger wird, tiefe und veraltete Schächte zu betreiben. "Wenn sich die Lage nicht bald bessert, werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich eine schlimmere Periode als im letzten haben", meinte Impala-Sprecher Johan Theron in einem Interview. "Wenn es noch schlimmer wird, wird es einen Punkt geben, an dem wir an bestimmten Tagen keine Leute mehr unter Tage schicken."Nach Einschätzung von Analysten der UBS Group, darunter Steven Friedman, lag die südafrikanische Platingruppenmetallproduktion im vergangenen Jahr wahrscheinlich um durchschnittlich 6% unter den ursprünglichen Prognosen der Produzenten und war eine der schlechtesten in den letzten zwei Jahrzehnten. Platin ist seit Anfang September, als die Stromausfälle zunahmen, um etwa 25% gestiegen, während Palladium zurückging. Eine geringere Produktion könnte die Preise stützen, so Friedman. Geringere Volumina könnten jedoch die Gewinnspannen der Produzenten belasten, und das zu einer Zeit, in der sie auch mit Inflationsdruck konfrontiert sind, erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de