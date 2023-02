Neun Jahre nach ihrer panischen Flucht kehrt die Deutsche Bank an die LBMA zurück

In einer dreisten Entwicklung, die an einen Täter erinnert, der an einen Tatort zurückkehrt, sind Nachrichten aufgetaucht, dass Deutschlands berüchtigte Deutsche Bank plant, der London Bullion Market Association (LBMA) wieder beizutreten, genau neun Jahre nachdem sie von den Londoner Gold- und Silbermärkten geflohen ist. Dies berichtet Bloomberg in einem Artikel vom 9. Dezember 2022 mit dem Titel "Deutsche Bank will dem wichtigsten Goldhandelsclub in London wieder beitreten":"Die Deutsche Bank AG hat einen Antrag auf Wiederaufnahme in die London Bullion Market Association - dem weltweit führenden Standardanbieter für den Goldhandel - gestellt, da das deutsche Kreditinstitut seinen Handelsbereich ausbauen will. Der Kreditgeber war zuvor einer der wenigen Clearingstellen für Transaktionen in London und nahm auch an den täglichen Auktionen zur Preisfestlegung für Gold und Silber teil.Die Mitgliedschaft [in der LBMA] würde der Deutschen Bank einen Sitz am Tisch verschaffen, an dem Entscheidungen darüber getroffen werden, wie der weltweit wichtigste Edelmetallmarkt geführt wird, und würde es ihr schließlich ermöglichen, wieder an den täglichen Auktionen zur Preisfestlegung teilzunehmen."Für diejenigen, die die Hintergründe nicht kennen oder vergessen haben, sei daran erinnert, dass es der abrupte und verdächtige Rückzug der Deutschen Bank von den Londoner Edelmetallmärkten vor neun Jahren im Januar 2014 war, der zum Zusammenbruch der alten Londoner Gold- und Silberfixings führte, sowie die trickreiche Ersetzung dieser Fixings durch den "gleichen alten Wein in einer neuen Flasche" in Gestalt der aktuellen LBMA-Goldpreis- und LBMA-Silberpreisauktionen.Diese Auflösung der alten Fixings veranlasste die übrigen Bullionbanken, das sinkende Fixings-Schiff zu verlassen, was in der Folge zu Sammelklagen gegen die Deutsche Bank und ihre Bullionbank-Kollegen sowie zur Strafverfolgung durch das US-Justizministerium gegen die Deutsche Bank und andere Bullionbank-Händler wegen Manipulation der Edelmetallpreise führte.In einem köstlichen Beispiel für Karma und Timing sind die Nachbeben dieser Korruptionsperiode auf den Londoner Edelmetallmärkten immer noch zu spüren, denn erst diese Woche, am 23. Januar 2023, wies der Oberste Gerichtshof der USA die Berufungen von zwei ehemaligen Edelmetallhändlern der Deutschen Bank (James Vorley und Cedric Chanu) ab, die wegen der Manipulation von Gold- und Silberpreisen verurteilt worden waren, wobei der Oberste Gerichtshof diese Verurteilungen bestehen ließ. Nicht die ideale PR für die Deutsche Bank, die in den LBMA-Verbund zurückkehren will.Dies ist ein ganzer Skandal, den die Deutsche Bank, die ihren Hauptsitz in Frankfurt hat und ein Nachbar der Europäischen Zentralbank (EZB) ist, lieber unter den Teppich kehren würde.Anstatt ihn jedoch unter den Teppich zu kehren, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um zu untersuchen, wie all dies zusammenhängt, wie und warum die Deutsche Bank 2014 in Panik geriet und aus den alten Fixings floh, wie sich dies auf die LBMA-Fixings auswirkte, wie die Deutsche Bank und ihre Händler vor Gericht gezogen wurden und warum die LBMA-Bullionbanken am Ende des Tages ihre eigenen schützen, während sie vorgeben, sich um freie und faire Edelmetallmärkte zu kümmern.Viele werden sich daran erinnern, dass es vor den Ermittlungen zu den Edelmetallpreismanipulationen den LIBOR (London Interbank Offered Rate) gab, einen Begriff, der so negativ konnotiert ist, dass er für den Sündenpfuhl der Korruption der Investmentbanken in London steht. Viele werden sich wahrscheinlich auch daran erinnern, dass 2012 das Jahr war, in dem das ganze Ausmaß des LIBOR-Zinsmanipulationsskandals ans Licht kam, ein Skandal von solchem Ausmaß, dass viele Finanzaufsichtsbehörden auf der ganzen Welt Untersuchungen über die Absprachen und Manipulationen eines mafiösen Kartells von Investmentbanken, darunter Deutsche Bank, UBS, Barclays, JP Morgan usw., einleiteten.Damals untersuchten die Aufsichtsbehörden parallel auch die Manipulation eines anderen wichtigen Zinssatzes, des Euro Interbank Offered Rate oder Euribor, an der ebenfalls die Deutsche Bank und dieselben Kartelle von Investmentbanken beteiligt waren. Als aus dem Jahr 2012 das Jahr 2013 wurde und die behördlichen Bußgelder verhängt und die Ermittlungen fortgesetzt wurden, begannen die Aufsichtsbehörden (die immer der Zeit hinterherhinken), ihre Aufmerksamkeit auf die Manipulation der Benchmarks für die Edelmetallmärkte (das Londoner Gold-Fixing, das Londoner Silber-Fixing und die GOFO-Eingaben) durch dieselben Goldbullionbanken zu richten.Zu diesen Aufsichtsbehörden gehörte auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin.Die Nachricht von der BaFin-Untersuchung der Edelmetallmanipulationen wurde erstmals im Dezember 2013 bekannt, als die Financial Times enthüllte, dass die BaFin die Deutsche Bank zur Vorlage von Dokumenten aufforderte und dass die Untersuchungen der Edelmetallpreismanipulationen der Deutschen Bank zu diesem Zeitpunkt bereits seit Mitte 2013 andauerten. Reuters berichtet in einem Artikel vom 13. Dezember 2013:"Die deutsche Bankenaufsicht BaFin hat von der Deutschen Bank Dokumente als Teil einer Untersuchung über mutmaßliche Manipulationen von Benchmark-Gold- und Silberpreisen durch Banken angefordert, berichtet die Financial Times unter Berufung auf Quellen. Die Untersuchungen wurden vor mehreren Monaten eingeleitet und dauern noch an", so ein BaFin-Sprecher. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme zu dem FT-Bericht ab."Das folgende Zitat der Beratungsfirma Fideres gibt Aufschluss darüber, warum die BaFin im Jahr 2013 über die Manipulation des Gold- und Silberpreises besorgt war. Aus der Financial Times vom 23. Februar 2014, zitiert auf der Website von BullionStar:"Laut einer Analyse des Beratungsunternehmens Fideres könnten die weltweiten Goldpreise zwischen Januar 2010 und Dezember 2013 in 50% der Fälle manipuliert worden sein. Die Ergebnisse kommen inmitten einer Untersuchung deutscher und britischer Aufsichtsbehörden über angebliche Manipulationen des Goldpreises, der zweimal täglich von der Deutschen Bank, HSBC, Barclays, Bank of Nova Scotia und Société Générale in einem als "Londoner Goldfixing" bekannten Prozess festgelegt wird.Die Untersuchungen von Fideres ergaben, dass der Goldpreis häufig steigt (oder fällt), sobald eine zweimal täglich stattfindende Telefonkonferenz zwischen den fünf Banken beginnt, seinen Höchststand (oder Tiefststand) fast genau dann erreicht, wenn die Telefonkonferenz endet, und dann eine scharfe Umkehrung erfährt, ein Muster, das laut Fideres ein Beweis für "abgesprochenes Verhalten" sein könnte. Das Verhalten des Goldpreises ist in 50% der Fälle sehr verdächtig. Das ist nichts, was man erwarten würde, wenn man normale Marktfaktoren berücksichtigt", meinte Alberto Thomas, Partner bei Fideres."Einen Monat nach Bekanntwerden der BaFin-Untersuchung hat die Präsidentin der BaFin, Dr. Elke König, am Donnerstag, den 16. Januar 2014, auf dem Neujahrspresseempfang in Frankfurt das Thema Edelmetallmanipulationen direkt angesprochen:"Ein anderes Thema ist uns auch über den Jahreswechsel hinaus treu geblieben: die Manipulationsvorwürfe bei wichtigen Referenzsätzen. Während zunächst LIBOR, Euribor & Co. im Mittelpunkt standen, wurden später Vorwürfe laut, dass die Ermittlung der Referenzwerte für die Devisen- und Edelmetallmärkte nicht ordnungsgemäß erfolgt sei. Diese Vorwürfe sind besonders schwerwiegend, weil diese Referenzwerte [der Devisen- und Edelmetallpreise] im Gegensatz zu LIBOR und Euribor in der Regel auf realen Transaktionen in liquiden Märkten und nicht auf Schätzungen der Banken beruhen. Die zentralen Referenzwerte schienen über jeden Zweifel erhaben - und nun besteht der Verdacht, dass sie manipuliert wurden.Wer wacht darüber, dass diese privaten Aufsichtsbehörden tatsächlich unabhängig sind? Und können diese Behörden kontrollieren, ob die Benchmark-Zinsen ehrlich ermittelt werden? Ich habe da meine Zweifel. Die Märkte für Geldmarktgeschäfte, Devisen und Edelmetalle sind dezentral organisiert. Der Handel findet weitgehend bilateral statt und nicht an Börsen oder börsenähnlichen Plattformen. Private Aufsichtsorgane können daher nur einen relativ kleinen Teil des Marktgeschehens beobachten und überwachen.In puncto Transparenz und Kontrolle gibt es noch viel Nachholbedarf. Aber die ersten Schritte sind bereits getan, und weitere sind in Vorbereitung. So wird in Brüssel derzeit eine Änderung der Marktmissbrauchsrichtlinie vorbereitet, nach der die Manipulation von Benchmarks unter Strafe gestellt werden soll."Diese Rede des BaFin-Präsidenten löste in der Frankfurter Zentrale der Deutschen Bank unmittelbare Panik aus, denn keine 24 Stunden später, am 17. Januar 2014, gab die Deutsche Bank bekannt, dass sie sich aus dem Londoner Gold-Fixing und dem Londoner Silber-Fixing zurückzieht. Vielleicht war das "strafbare Vergehen" zu viel für die Bonzen der Deutschen Bank. Wie Reuters am Freitag, den 17. Januar 2014, in einem Artikel berichtete: