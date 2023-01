WTI-OIL mit Entscheidung voraus!

Quelle Chart: stock3

Das Rohöl der Sorte WTI kippte im Jahresverlauf 2022 deutlich gen Süden. Eine Stabilisierung gelang erst am Unterstützungsbereich von 73,15 USD. Seither zieht das schwarze Gold wieder in Richtung des Widerstands von 81,71 USD an.In Verbindung der kurzfristigen Abwärtstrendlinie seit dem Sommer 2022 ergibt sich rund um 82,20 USD ein Kreuzwiderstandslevel, welches eine baldige Folgeentscheidung initiieren dürfte. Ein Tagesschluss über 83,00 USD würde hierbei weitere Zugewinne bis 90,00 bzw. 93,00 USD in Aussicht stellen.Ein Abprall vom gegenwärtigen Niveau dürfte hingegen für die nächste Abwärtswelle bis zur zuletzt bereits getesteten Zone von 73,15 USD eröffnen. Ein zeitnahes Update dazu erfolgt mit dem Beginn des neuen Monats.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.