Benz Mining Corp.: Käufer, Management und Ressource

Bei Benz Mining sind Käufer in der Aktie. Gestern in Kanada ein weiterer guter Handelstag mit +7,4% bei knapp 370.000 gehandelten Aktien:Australien legte heute nach und es ging knapp 21% nach oben bei knapp 500.000 gehandelten Aktien:Nach Börsenschluss in Sydney wurde veröffentlicht, dass Xavier Braud als CEO zurücktritt und zunächst Chairman Evan Cranston übernimmt:Dass Braud gehen muss, war ein offenes Geheimnis im Markt.Zu langsam und träge sein Vorgehen, hier muss mehr Dampf in die Geschichte.Es wird bereits seit längerem ein Ersatz gesucht und bei Benz steht nun in Kürze die erste Ressourcen-Kalkulation für das Eastmain Goldprojekt an. Es soll eine JORC und NI 43-101 (Kanada) konforme Ressource veröffentlicht werden und ich hoffe, dass Benz in Richtung von 1 Million Unzen Gold kommt.Zudem ist man mit einem großen Landpaket und einem anstehenden 10 Millionen CAD Bohrprogramm in Quebec bestens positioniert.Gold und Lithium sind der Fokus.