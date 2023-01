Meinungsunterdrückung, Asterioden-Gefahr, schlafwandelnd zum Atomkrieg? & Graphen

In Südafrika nehmen die Stromabschaltungen zu, während man immer mehr Fachkräfte aus der Firma drängt. Laut Bild-Zeitung haben Innenministerium und Bundespresseamt mit Vertretern von Google und Facebook im Juni 2020 Maßnahmen besprochen, wie man angebliche Fake-Informationen zu C19 unterdrückt.Die von Korruption geplagte Ukraine begrüßt die Lieferungen von Panzern durch verschiedene westliche Länder und fordert immer mehr Waffen, jetzt Flugzeuge und Langstreckenraketen. Ministerin Baerbock redet vom Krieg gegen Rußland, der russische Botschafter in Deutschland warnt. Das russische Kriegsschiff Admiral Gorschkow, bewaffenet mit neuen Hyperschallraketen, führt im Atlantik erfolgreich einen Test durch, der teils am Computer simuliert wurde.Was ist mit Graphen? Es scheint mehr zu sein also ein neues Material für Hochtechnologie. Befindet sich sich im menschlichen Körper, kann das zu schweren Konsequenzen führen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)