Erdogan: Türkei wird Goldproduktion steigern, um Importe zu senken

Wie Azernews berichtet, will die Türkei sich laut Präsident Erdogan um eine Steigerung der Goldproduktion bemühen, um die Importe des Metalls zu reduzieren."Unsere Goldproduktion, die im Jahr 2000 fast bei Null lag, hat im Jahr 2020 mit 42 Tonnen den Rekord in der Geschichte der Republik [der Türkei] gebrochen. Nach den Daten der letzten fünf Jahre liegt unsere durchschnittliche Produktion bei 35 Tonnen", erklärte Erdogan am 27. Januar bei der feierlichen Eröffnung der Gubretas-Goldmine in der Sogüt-Provinz Bilecik. Die neue Goldmine in Westanatolien soll einen Ausstoß von 6,5 Tonnen Gold pro Jahr erreichen.Gold sei neben Erdöl der Rohstoff, den die Türkei am meisten importiere. Der Präsident versprach, die Abhängigkeit des Landes vom Ausland zu verringern, indem vermehrt die nationalen Reserven genutzt werden. "Im vergangenen Jahr stiegen unsere Mineralexporte um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und erreichten 6,5 Milliarden Dollar, was einen neuen Rekord in der Geschichte der Republik in diesem Bereich darstellt", erklärte er. "Wir haben den Beitrag unserer Bergbauindustrie zum Bruttoinlandsprodukt in den letzten 14 Jahren von 11 Milliarden Türkischen Lira auf 93 Milliarden Lira gesteigert."© Redaktion GoldSeiten.de