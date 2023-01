Die Aktienmärkte werden um 37% einbrechen  Chris Vermeulen

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Chris Vermeulen über dessen aktuelle Einschätzung zu den Finanzmärkten. Der Gründer und CIO von The Technical Traders glaubt, dass dem S&P 500, der in den letzten drei Monaten um 6,6 Prozent gestiegen ist, ein erheblicher Einbruch bevorsteht, bei dem er um 37 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau fällt. "Ich glaube ehrlich gesagt, dass der S&P 500 um weitere 37 Prozent von seinem derzeitigen Niveau fallen könnte", so Vermeulen. "Das ist genug, um eine Menge Schaden anzurichten, eine Menge Stress, eine Menge Konkurse, und so weiter."Vermeulen ist ein Anhänger von Stan Weinstein, der die so genannte "Stage-Analyse" (Stage: Phase, Etappe), eine Methode zur Analyse der Finanzmärkte, populär gemacht hat. Laut Weinsteins Theorie durchlaufen die Märkte vier Phasen. Phase 1, die "Basing-Phase", tritt ein, wenn ein Wertpapier seinen Tiefpunkt erreicht und sich auf die nächste Hausse vorbereitet. In Phase 2, der "Aufwärtsphase", kommt es zu einer Hausse, die zu einem profitablen Handel führt. In Phase 3, der "Topping-Phase", haben die Märkte ihren Höhepunkt erreicht und es herrscht eine hohe Volatilität. Stufe 4 schließlich ist eine Baissephase", wenn die Märkte einen weiteren Tiefpunkt erreichen, anschließende folgt wieder Stufe 1.Laut Vermeulen denken "die Leute, dass wir eine neue Bullenmarktphase [Stufe 2] beginnen, aber wenn wir uns die Emotionen der Marktteilnehmer ansehen.[...] wir befinden uns wirklich in dieser Selbstzufriedenheitsphase [um Stufe 3], in der die Leute denken, dass die nächste Rallye bald beginnt.[...] Je größer die Bewegung bei Edelmetallen und Minen in dieser Phase ist, desto wahrscheinlicher ist ein Rückgang in Stufe 4, in der wir in einen echten, vollwertigen Bärenmarkt eintreten."Der Chartexperte rechnet entsprechend damit, dass auch die Edelmetallpreise im Laufe des Jahres massiv einbrechen werden. Ende des Jahres dürfte dies hervorragende Kaufgelegenheiten bieten.© Redaktion GoldSeiten.de