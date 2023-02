Wachstumsschmerzen

Bei der Aktienanlage gibt es einen Managementstil, der "Wachstum zu einem vernünftigen Preis" oder GARP genannt wird. Er zielt darauf ab, stabilere Ergebnisse zu erzielen, indem sowohl teure Wachstumsaktien als auch angeschlagene Wertaktien vermieden werden.Eine ähnliche Idee können wir auf das Wirtschaftswachstum anwenden. Alle wollen die Vorteile eines höheren BIP. Wie viel Inflation, Arbeitslosigkeit und Marktverluste sind für den Preis "angemessen"? Wenn die Wirtschaft und die Märkte boomen, neigen die meisten Menschen dazu, sich keine Gedanken über den Preis zu machen. Und manchmal ist das Mittagessen wirklich kostenlos. Normalerweise nicht und sicherlich nicht oft, aber gelegentlich stehen die Sterne günstig.Derzeit sind einige Wirtschaftswissenschaftler - nicht die Mehrheit, aber doch mehr als ein paar - der Meinung, dass die Fed eine "weiche Landung" hinlegen kann. Das würde bedeuten, dass die Inflation auf ein erträglicheres Niveau sinkt, die Arbeitslosigkeit gegenüber den heutigen historischen Tiefstständen nicht wesentlich ansteigt und eine leichte Rezession, wenn überhaupt, eintritt. Ist das möglich?Ja, es ist möglich, aber ich würde es nicht als wahrscheinlich bezeichnen. Ich erwarte bald eine echte Rezession. Sie wird anders verlaufen und wahrscheinlich weniger schmerzhaft sein als die Große Rezession, aber sie wird trotzdem wehtun. Und doch muss ich zögern... So viele andere Menschen haben die gleiche Erwartung, und ich möchte nicht in der Menge stehen.Ist eine sanfte Landung wahrscheinlicher, als die meisten von uns denken? Vielleicht ja. Heute werden wir uns die neuesten Daten ansehen und darüber nachdenken, wohin das alles führen wird. Zunächst möchte ich Sie noch einmal auf den "Morning!5 with Fitz" Artikel meines langjährigen Freundes Keith Fitz-Gerald hinweisen. Er leistet hervorragende Arbeit, indem er den Lärm herausfiltert und seinen Lesern zeigt, wie man den Markt so nutzen kann, wie er ist, und nicht, wie wir ihn gerne hätten.Der BIP-Bericht von dieser Woche zeigte ein reales Wachstum von 2,9% im Jahresvergleich im vierten Quartal, was in etwa den Erwartungen entspricht. Das klingt ziemlich gut und wird gut sein, wenn es so weitergeht. Aber das ist keine sichere Sache. Ich möchte eine Aussage zum BIP wiederholen, die ich bereits im November getroffen habe. Abgesehen davon, ob die BIP-Zahlen richtig sind - was eine andere Diskussion ist - kann die Art und Weise, wie sie präsentiert werden, höchst irreführend sein. Hier, was ich damals schrieb:"Am 27. Oktober, als das Handelsministerium die Vorabschätzung für das dritte Quartal veröffentlichte, hieß es in den Schlagzeilen, das BIP wachse mit einer Jahresrate von 2,6%. Aber wenn man die obigen Zahlen verwendet, betrug das Wachstum im letzten Jahr 1,8% (von 19,673 Billionen Dollar auf 20,022 Billionen Dollar geschätzt). Was ist passiert? Die Antwort ist, dass das Gesamt-BIP als das Wachstum des aktuellen Quartals ausgewiesen wird, auf das Jahr hochgerechnet (und saisonal bereinigt, aber das ignorieren wir jetzt mal). Die Veränderung gegenüber dem vorangegangenen Quartal betrug 0,64%. Rechnet man das auf vier Quartale hoch, erhält man 2,6%. Aber das ist nicht das, was tatsächlich passiert ist.Oberflächlich betrachtet könnte man bei 2,6% denken, dass das Jahr 2022 immer noch ziemlich gut sein könnte. Das wird es aber nicht sein. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres ist das reale BIP von 20,006 Billionen Dollar auf 20,022 Billionen Dollar gestiegen, was einer Differenz von 0,08% entspricht. Wenn sich die Schätzung für Q3 bewahrheitet und Q4 in etwa gleich ausfällt, werden wir ein Jahr mit etwa 0,7% erleben. Vielleicht 1%, wenn wir Glück haben. Das ist kein Rezessionsgebiet, aber auch kein Boom."Unter Anwendung späterer Revisionen zeigen die neuesten Daten (die revidiert werden), dass das reale BIP-Wachstum von Q4 2021 bis Q4 2022 0,96% betrug, etwas mehr als ich erwartet hatte. Wir hatten Glück. Aber bedenken Sie, dass die Inflation diese Zahl drückt. Das nominale BIP stieg im Jahr 2022 um 7,3%. Die Inflation hatte einen großen Einfluss.(Anmerkung: Die BIP-Inflationsanpassung ist keine der Standard-Benchmarks. Es ist etwas anderes, das aus technischen Gründen, die wir nicht näher erläutern müssen, für diesen Zweck verwendet wird. Es ist keine Verschwörung, nur Mathematik).Diese Unterscheidung zwischen realem und nominalem BIP wird in diesem Jahr wichtig sein, weil die Inflation so stark schwankt. Wenn, rein hypothetisch, das Wirtschaftswachstum genau auf dem aktuellen Niveau bleibt, während die Inflation sinkt, könnte sich das reale BIP auch ohne zusätzliches Wachstum stark verbessern.Auch andere merkwürdige Ergebnisse sind möglich. Eine sinkende Inflation könnte ein schwächeres BIP-Wachstum überdecken, das andernfalls auf eine Rezession hindeuten würde. Oder - was meiner Meinung nach wahrscheinlicher ist - die Inflation wird sinken, aber das Wachstum wird noch stärker zurückgehen. Diese Diskrepanz könnte leicht ins Negative umschlagen und schließlich auf eine Rezession hindeuten.Aber wie ich im vergangenen Jahr schon mehrfach geschrieben habe, wird es eine seltsame Rezession sein. Das BIP, die Verbraucherausgaben usw. werden unterdrückt, wenn nicht sogar negativ sein, während ich erwarte, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu früheren Rezessionen aus den von mir erläuterten Gründen relativ harmlos bleiben wird.Die politischen Entscheidungsträger der Federal Reserve könnten dieses Ergebnis sogar feiern. Denken Sie daran, was sie tun und warum. Das Ziel ist es, die Inflation zu senken. Die Mittel dazu sind höhere Zinssätze und eine quantitative Straffung, die die Kapitalkosten erhöhen, die Gesamtnachfrage unterdrücken und die aufgeblähten Preise wieder nach unten bringen. Das ist die Theorie, und sie hat in der Vergangenheit in der Regel funktioniert - wenn auch nicht schnell.Mit dem Beginn des Prozesses zu warten, wie es in den 1970er Jahren und erneut 2021-2022 geschah, ist nicht hilfreich. Dieser Zyklus ist auch deshalb anders, weil er durch eine Pandemie und einen Krieg ausgelöst wurde, die beide von der Fed nicht kontrolliert werden können. Die Politik der Fed hat definitiv Auswirkungen. Aber es sind auch größere Kräfte am Werk, und viele von ihnen sind nicht neu.Wie die Mitglieder von Over My Shoulder in den Charts und anderen Analysen, die wir verschicken, oft sehen, war die "Rückkehr zum Trend vor COVID" in letzter Zeit eine häufige Beobachtung. Alle möglichen Indikatoren hatten im Jahr 2020 enorme Ausschläge, erholten sich ein paar Jahre lang und sind jetzt wieder dort, wo sie ohne die COVID-Unterbrechung hingekommen wären. In gewisser Weise ist das gut. Es zeigt, dass sich die Weltwirtschaft selbst nach solchen beispiellosen Zerstörungen wieder erholen kann. Aber viele der früheren Trends gingen nicht in die richtige Richtung.Zu Beginn des Jahres 2020 - ich weiß, das klingt jetzt wie eine alte Geschichte - sahen wir uns einem stagnierenden Wachstum, politischer Verwirrung, einem Arbeitskräftemangel, übermäßiger öffentlicher und privater Verschuldung und steigenden internationalen Handelsschranken gegenüber. Alle diese Probleme sind wieder da, einige waren nie weg, und alle haben sich auf unterschiedliche Weise verschlimmert. Wenn man die Inflation hinzurechnet, ist es schwer zu sagen, dass es uns jetzt besser geht. Bestenfalls sind wir zu Bedingungen zurückgekehrt, die nicht gut waren.Abgesehen davon war die Wirtschaft im Januar 2020 auch nicht am Zusammenbrechen. Es ging allmählich bergab, und ich ging damals davon aus, dass sich das fortsetzen würde. In jenem Monat schrieb ich einen zweiteiligen Artikel mit dem Titel "Decade of Living Dangerously". Ich hatte weder COVID noch den Ukraine-Krieg vorausgesehen, aber wenn ich diese Artikel jetzt wieder lese, sind sie ziemlich aktuell.