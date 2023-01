Gold ist anfällig für Rücksetzer, wird aber 2023 Allzeithoch erreichen  Adrian Day

Michelle Makori sprach für Kitco News während der Vancouver Resource Investment Conference mit Adrian Day über dessen Einschätzung zu den Aktienmärkten und zur Entwicklung der Goldpreise.Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank trifft sich heute, um über eine Zinserhöhung zu entscheiden. Da der Fed-Vorsitzende Jerome Powell in seinem Pressebriefing an diesem Tag eine aggressivere Rhetorik an den Tag legen dürfte, sei Gold anfällig für einen Rücksetzer, glaubt der Vorsitzende und CEO von Adrian Day Asset Management."Ich denke, dass Gold anfällig für einen Rücksetzer ist, weil der Markt so sehr von einer Anhebung um 25 Basispunkte und einer Pause im März überzeugt ist", erklärte er. "Powell gefällt die Tatsache nicht, dass der Aktienmarkt weiter steigt, was bedeutet, dass der Aktienmarkt ihn nicht ernst nimmt... Sein Anreiz ist es, sich zu äußern und etwas Starkes zu sagen, dass wir [die Fed] mit dieser Aufgabe weitermachen werden, bis die Inflation besiegt ist."Day warnt entsprechend davor, dass der Goldpreis vorübergehend unter die Marke von 1.900 $ pro Unze fallen könnte, wenn Powell eine hawkistische Rhetorik an den Tag legt, aber er prognostiziert, dass der Goldpreis seine Rallye im Jahr 2023 wieder aufnehmen und seine früheren Allzeithochs "übertreffen" wird. Für Gold sei es von großem Vorteil, wenn die Zinsen steigen, aber der Markt glaube, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben wird. "Ich glaube, dass Gold in diesem Jahr sein Allzeithoch überschreiten wird. Daran besteht kaum ein Zweifel," so der langjährige Experte.Was den Aktienmarkt angeht, ist Day deutlich weniger optimistisch und glaubt, dass der S&P 500 in diesem Jahr um mindestens 20 Prozent fallen wird: "Wenn die Gewinne um 10 Prozent sinken und das Kurs-Gewinn-Verhältnis um 10 Prozent sinkt, bedeutet das im Grunde einen Kursrückgang von 20 Prozent", erklärt er. "Das wäre der von mir unter dem Strich erwartete Rückgang. Ich denke, es könnte locker noch mehr sein."© Redaktion GoldSeiten.de