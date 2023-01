Wir stehen vor einer großen Krise; CBDCs kommen 2023, Leibeigenschaft steht uns bevor  Doug Casey

Daniela Cambone sprach für Stansberry Reserach kürzlich mit Doug Casey über die aktuellen Entwicklungen weltweit. Interviewthemen sind u. a. die Geldpolitik der US-Notenbank und die geplanten Digitalwährungen der Zentralbanken.Der New York Times-Bestsellerautor erklärt, dass die US-Regierung nicht von ihrem Weg des exzessiven Gelddruckens abgewichen ist: "Sie versuchen, das Kartenhaus aufrechtzuerhalten, das wir über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben."Casey glaubt zudem, dass die digitalen Währungen der Zentralbanken eine große Bedrohung für den Durchschnittsbürger darstellen: "Digitale Zentralbankwährungen sind wie der letzte Pfeil in ihrem [der Fed] Köcher.[...] und wenn die Öffentlichkeit CBDCs kleinlaut akzeptiert, sind wir einen Schritt näher an der Leibeigenschaft."Der langjährige Experte unterstreicht die Bedeutung von Gold und erklärt, dass Zentralbanken das Edelmetall horten. Casey glaubt, dass Gold als Tauschmittel wieder als Weltreservewährung etabliert wird: "[China und Russland] handeln untereinander mit Gold, die ganze Welt wird zu Gold zurückkehren und die Menschen werden mit Gold handeln [...] es sollte keine goldgedeckte Währung geben, weil Gold eine Währung ist." Old wird seiner Meinung nach stark steigen, da es eine panikartige Flucht in das Metall geben werde.In Bezug auf den Kriege in Osteuropa erklärt er: "Der Ukraine-Russland-Konflikt ist nur eine Ouvertüre.[...] viele der heutigen Länder der Welt werden sich in kleinere Länder aufteilen, darunter Brasilien, Bolivien, alle Länder in Afrika, Frankreich, Spanien und Großbritannien."© Redaktion GoldSeiten.de