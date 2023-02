Das "Schuldenobergrenzen-Drama" kann die Straffung der Fed "neutralisieren"  Danielle DiMartino Booth

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Danielle DiMartino Booth über die Geldpolitik der US-Notenbank. Laut der ehemaligen Beraterin der Federal Reserve und Autorin des Buches "FED UP: An Insider's Take on Why the Federal Reserve is Bad for America" hat die Federal Reserve zwar im vergangenen Jahr ihren geldpolitischen Kurs gestrafft und die Zinssätze um 425 Basispunkte erhöht, doch könnte die Finanzpolitik die Maßnahmen der Fed "neutralisieren"."Das Drama um die Schuldenobergrenze, das sich Tag für Tag bis in den Juni hinein fortsetzen wird, bedeutet, dass das Finanzministerium Geld in die Wirtschaft pumpen wird, das nicht unbedingt erwartet wurde", erklärt sie. "Es neutralisiert effektiv den Effekt, dass die Fed die Liquidität aus den Märkten abzieht."Obwohl die Staatsausgaben ein Impuls für die Märkte sein könnten, sagt DiMartino Booth voraus, dass die Inflation zurückgehen wird: "Es gibt mehrere große Banken, die bereits vor einer Disinflation im Jahr 2023 warnen. Das war vor zwölf Monaten noch undenkbar. Und doch sagt uns das M2-Geldmengenwachstum, dass genau das eintritt."Nachdem die M2-Geldmenge in den Vereinigten Staaten im Mai 2022 einen Höchststand von 21,7 Billionen Dollar erreicht hatte, sank sie im Dezember auf 21,2 Billionen Dollar, was einem Rückgang von 2,3 Prozent entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de