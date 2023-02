Pfizer erwischt?, Frauen-Wehrdienst, Krieg gegen China?, Final Countdown & suspekter SLV

Ein hochrangiger Pfizer-Mitarbeiter sorgt für Schlagzeilen, denn nach Aussagen von Jordan Trishton Walker zieht das Unternehmen künstliche Mutationen von C19 in Betracht, um dann neue Impfstoffe zu entwickeln.In Südamerika planen Brasilien und Argentinien eine Gemeinschaftswährung, China, Rußland und andere Ländern weitere den Handel ohne USD aus.Im Zuge des Ukraine-Krieges, will Dänemark aufrüsten und eine Wehrpflicht für Frauen einführen. Nach Baerbocks kritisierten Äußerungen legt Stefano Sannino vom Auswärtigen Dienst der EU nach und spricht ebenfalls vom Krieg gegen Rußland. Dimitri Medwedew, bekannt für spitze Formulierung, betrachtet die Panzerlieferungen an die Ukraine als Weg zur Eskalation und für den Krieg an sich unbedeutend.In den USA redet ein 4-Sterne-General der Luftwaffe vom Krieg gegen China im Jahr 2025. Tickt die Uhr bis zum Fiasko?Eine Botschaft am Himmel von Hamburg wirft Fragen auf.In der Gemengelage bleiben Gold und Silber gefragt, wobei SLV eine seltenen Rekord-Zufluß verbucht, während Papier-Gold weiter abgestoßen wird.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)