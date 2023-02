Gold- und Kupferpreise geben in Erwartung der Fed-Sitzung nach

Die Gold- und Kupferpreise fielen am Mittwoch leicht, da die Märkte neue Hinweise zur Geldpolitik von einer Reihe wichtiger Zentralbanksitzungen in dieser Woche erwarteten, beginnend mit der Federal Reserve im Laufe des Tages, berichtet Investing.com . Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird. Der geldpolitische Ausblick der Zentralbank wird jedoch genau beobachtet werden, da die Anleger darauf warten, wie der Vorsitzende Jerome Powell auf die jüngsten Anzeichen für eine robuste US-Wirtschaft und die jüngste Rally an den globalen Finanzmärkten eingehen wird.Der Goldpreis verzeichnete einen starken Start ins Jahr 2023 und stieg im Januar um 5,7%, da immer mehr darauf gesetzt wird, dass die US-Notenbank in den kommenden Monaten ihre restriktive Haltung aufgeben wird. Das gelbe Metall profitierte auch von der wiederauflebenden Nachfrage nach sicheren Häfen inmitten zunehmender Ängste vor einer drohenden globalen Rezession. Angesichts der jüngsten Rally sind auch die Metallmärkte in Erwartung der Zentralbank vorsichtiger geworden. So hat sich Gold in den letzten drei Sitzungen um weniger als 0,3% in beide Richtungen bewegt.Bei den Industriemetallen gaben die Kupferpreise in Erwartung weiterer Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung in China, dem weltweit größten Importeur des roten Metalls, nach. Die Preise des roten Metalls stiegen am Dienstag, nachdem Regierungsdaten zeigten, dass die chinesische Wirtschaftstätigkeit im Januar stark anstieg, nachdem das Land seine strenge Anti-COVID-Politik gelockert hatte.© Redaktion GoldSeiten.de