Trendlinien-Besessenheit

Mitte der 1980er Jahre lernte ich den verstorbenen und sehr bekannten kanadischen technischen Analysten Ian McAvity kennen, dessen Beziehung zu meinem Chef (Jim Biddell) Jahre zuvor in den 1960er Jahren entstanden war, als Ian und Jim zu den besten Squashspielern in Kanada gehörten. Ian war sogar Mitglied des kanadischen Meister-Doppel-Squashteams, das eine Zeit lang die Nummer eins in Nordamerika war.Er bestritt auch Schaukämpfe gegen den in Pakistan geborenen nordamerikanischen Profimeister Sharif Khan, als er kurz nach dem Fall der Apartheid den Sport dem südafrikanischen Publikum vorstellte. Vor allem aber war Ian nicht nur ein brillanter technischer Analyst und ein Pionier in der Anwendung der logarithmischen Analyse zur Bestimmung von Trends, sondern auch ein großartiger Geschichtenerzähler mit einem verruchten Sinn für Humor.Ich erinnere mich an ein Seminar, das Ian im alten Holiday Inn in London, Ontario, abhielt, und am Ende der Präsentation, während der Frage- und Antwortphase, stand ein älterer bebrillter Herr auf und beschwerte sich lautstark über die Beratung, die er von seinem Börsenmakler erhielt. Nachdem er einige lange Augenblicke gewartet und zugehört hatte, während die Börsenmakler im Publikum nervös auf ihren Stühlen hin und her rutschten, wartete Ian darauf, dass der Mann zu Ende sprach und dann zu seinem Platz zurückkehrte, bevor er meinte: "Wenn du diese Welt verlässt, nimmst du nichts mit. Also hassen Sie Ihren Makler nicht... er macht nur Gottes Arbeit."Zwischen hysterischem Gelächter und empörten Aufschreien war es das beste Comeback in der Geschichte der langweiligen Hochfinanz, und die Schachtel Taschentücher, die ich verbraucht habe, um mir die Lachtränen von den Wangen zu wischen, ist jetzt Legende.Bitte fragen Sie mich nicht, warum mir plötzlich Ian McAvity in den Sinn kam, als ich mich hinsetzte, um dieses wöchentliche Schreiben zu verfassen, aber falls Sie es doch tun, liegt die Antwort in dem oben abgebildeten Chart, der das wohl am meisten beobachtete, am meisten diskutierte und am meisten zu Tode geprügelte technische Muster zeigt, das es in der überanalysierten Welt des Aktienhandels je gegeben hat. Ich habe mich also gefragt, wie mein verstorbener Freund Ian McAvity es bewertet hätte.Wie ich nun schon seit Monaten schreibe, habe ich Ende September eine Entscheidung getroffen, die man nur als "ad hoc" bezeichnen kann. Es war eine völlig impulsive Entscheidung, die ausschließlich auf der massiven Anzahl neu eingetroffener Bären beruhte, die in Podcasts ihre atemlosen Prognosen über das Armageddon am Aktienmarkt verbreiteten, das im Oktober letzten Jahres mit Sicherheit eintreten würde.Die Entscheidung basierte auch auf den Stimmungszahlen und der Positionierung der Hedgefonds (beide waren extrem bearisch), aber was die Entscheidung für mich besiegelte, war, als eine Zentralbank, die lautstark mit ihrer Absicht geprahlt hatte, ihre Bilanz mit riesigen Anleiheverkäufen zu normalisieren, plötzlich eine abrupte Kehrtwende vollzog.Als die Bank of England ankündigte, 10-jährige "Gilts" im Wert von etwa 5 Mrd. USD zu kaufen, um den "Stress" der britischen Rentenfonds zu lindern, schrillte in mir eine psychosomatische Alarmglocke, woraufhin ich sofort eine E-Mail-Warnung an meine Abonnenten verschickte, in der ich die Meinung vertrat, dass die "Kehrtwende" der Bank of England der Aufruf an uns alle war, die Bärenkleider wegzulegen und an eine Jahresendrally zu denken, die wir auch in Hülle und Fülle erhielten.Der tatsächliche Tiefststand des S&P wurde einige Handelstage später, am 13. Oktober, erreicht, aber das war eine großartige Entscheidung, die auf einem Bauchgefühl beruhte und nichts mit der feinen Wissenschaft der technischen Analyse zu tun hatte.Das bringt mich zum Thema des aktuellen technischen Setups für den S&P 500, bei dem sich die ganze Welt auf das konzentriert, was im Twitterverse "MOAT" genannt wird - wie in "Mother of All Trendlines" (dt. Mutter aller Trendlinien). Jeder, von der alleinerziehenden Mutter in den Dreißigern, die am Küchentisch Finanzplanung betreibt, bis hin zu erfahrenen CNBC-Kommentatoren, äußert sich zu seiner Analyse dieser weithin gepriesenen "steigenden Keil"-Formation, die sich "ganz sicher" nach unten auflösen wird, während sich der Panik-Euphorie-Index der Citigroup von "Gier" auf "Neutral" verbessert hat.Ich vermute, dass die Konsenspositionierung immer noch bearisch ist, und das bedeutet gemäß Bob Farrells Handelsregel Nummer neun, dass, da so viele Experten alle die gleiche Meinung vertreten, die Chancen ein gleiches, aber entgegengesetztes Ergebnis diktieren.Mit dem Witz und der Weisheit von Ian McAvity als Kompass habe ich folgende Vermutungen über das wahrscheinliche Ergebnis angestellt:"Was ich Mitte Februar sehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sam Bankman-Fried, der vom Hinterzimmer der millionenschweren Wohnung seiner Eltern in NYC aus operiert, einen Algorithmus entwickelt, der den S&P geradewegs nördlich des aufsteigenden Keils schickt und damit eine Lawine von "Kauf"-Ordern von Legion zu Legion von Algobot-Händlern auslöst, in die SBF den gesamten Volumenanstieg shortet und den S&P nach Süden und in den Status eines "gescheiterten Ausbruchs" schickt. Seine Trainer werden Elizabeth Holmes und der Geist von Bernie Madoff sein, um eine ordnungsgemäße Ausführung zu gewährleisten, bei der keine Gefangenen gemacht werden."