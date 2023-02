Geordnete Märkte vs. Chaos

Im Großen und Ganzen sind wir die Nutznießer geordneter Finanzmärkte. Seit mehr als 200 Jahren kaufen und verkaufen Marktmacher und Händler - für sich selbst und im Namen anderer - ohne langfristige Störungen des ordnungsgemäßen Funktionierens der Märkte. Clearing-Broker haben die Zunahme der Teilnehmer und des Handelsvolumens aufgefangen. Der technologische Fortschritt hat zu einer unglaublichen Effizienz und Bequemlichkeit geführt. Mit einem Online-Brokerkonto und einem Smartphone kann fast jeder sofort einen Handel abschließen. Die Ausführung eines einfachen Kauf- oder Verkaufsauftrags am Markt erfolgt fast gleichzeitig.Die Geschwindigkeit ist verblüffend - jedenfalls für einige von uns.So gut wie alles. Das hört sich hart an, also sollten wir die Antwort ein wenig verfeinern und einige Einschränkungen einführen. Einer der wichtigsten Faktoren ist die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass ein bestimmtes Ereignis oder eine Reihe von Ereignissen eintreten kann. Außerdem müssen wir darüber nachdenken, wie sich das Ereignis bzw. die Ereignisse konkret auf uns auswirken würden. Schließlich müssen wir uns fragen, wie groß unsere individuelle und kollektive Verwundbarkeit ist.Wie negativ wären Sie zum Beispiel betroffen, wenn Sie Ihr Smartphone nicht mehr benutzen könnten, um einen Handel zu tätigen? Wenn das kein zu großes Hindernis zu sein scheint, gehen Sie einen Schritt weiter und stellen Sie sich vor, dass die Nutzung aller Smartphones für Wertpapiertransaktionen gesperrt wäre. Was würden Sie schließlich tun, wenn all die Technologien, von denen wir so abhängig sind, nicht mehr zur Verfügung stünden?Wenn Sie sich über diese Dinge Gedanken machen, dann sind Sie schon weiter, wenn es darum geht, angemessen mit ihnen umzugehen, falls sie eintreten. Wenn Sie zuversichtlich sind, dass so etwas nicht passieren kann oder wird, dann sind Sie wahrscheinlich anfälliger, als Sie denken.Was wäre, wenn die Finanzmärkte von ihrem derzeitigen Niveau aus um zwei Drittel oder mehr einbrechen und dort verharren würden? Von ihrem (damaligen) Höchststand im August 1929 haben die Aktien in etwas mehr als zwei Monaten fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Nach einer fünfmonatigen Teilerholung (bis April 1930), bei der die Aktien immer noch um 25% unter dem Höchststand vor dem Zusammenbruch lagen, stürzten die Aktien in einen Abgrund, der keinen Boden zu haben schien.Natürlich gab es einen Boden, aber es dauerte zwei weitere Jahre, bis er gefunden wurde. Zu diesem Zeitpunkt, im Juli 1932, waren die Aktienkurse gegenüber ihrem Höchststand im August 1929 um 90% gesunken. Die ganze Angelegenheit vom Höchststand bis zum Tiefpunkt dauerte weniger als drei Jahre. Siehe Chart Nr. 1 unten:Angesichts der derzeitigen Konzentration auf die mögliche Kehrtwende der US-Notenbank und die Aussichten für die Aktienmärkte könnte es sich lohnen, einen Blick darauf zu werfen, wie sich die aktuelle Marktentwicklung im Vergleich zu 1929-32 darstellt.Ausgehend von den Höchstständen der meisten Aktien im Dezember 2021 fielen die Kurse in den folgenden neun Monaten um 25%. Der NASDAQ Composite Index verlor zwischen Dezember 2021 und Dezember 2022 mehr als ein Drittel seines Wertes. Trotz einer teilweisen Erholung in den letzten Monaten liegen die Aktien immer noch 20% oder mehr unter ihrem Höchststand vom Dezember 2021. Der NASDAQ Composite liegt derzeit 26% im Minus.Eine ähnliche Kursentwicklung wie in den Jahren 1929-32 könnte die Aktienkurse um weitere 85% von den aktuellen Niveaus abwärts treiben. Für die NASDAQ könnte das einen Indexstand von 1.500 bedeuten, für den DJIA einen von 4000. Die Märkte haben uns vor zwei Jahrzehnten etwas Ähnliches gezeigt. Siehe Chart Nr. 2 unten: