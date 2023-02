Libanon wertet Währung heute um 90% ab

Der Libanon führt zum heutigen 1. Februar einen neuen offiziellen Wechselkurs von 15.000 Pfund pro US-Dollar ein, dies berichtet Reuters unter Berufung auf den Gouverneur der Zentralbank, Riad Salameh. Es handelt sich demnach um eine Abwertung um 90% gegenüber dem bisherigen offiziellen Kurs, der 25 Jahre unverändert geblieben war.Trotz Umstellung von dem alten Kurs von 1.507 auf nun 15.000 sei man aber noch immer weit entfernt vom Parallelmarkt, an dem das Pfund am gestrigen Dienstag für rund 57.000 pro Dollar gehandelt wurde. Das Pfund hat seit 2019 rund 97% seines Wertes verloren, erklärt Reuters.Salameh zufolge gilt die Änderung auch für Banken, was zu einer Verringerung des Eigenkapitals der Institutionen führen werde, die im Mittelpunkt der finanziellen Implosion des Landes 2019 stehen.© Redaktion GoldSeiten.de