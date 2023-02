Benz Mining Corp.: Bohrprogramme laufen an

Benz startet in die Winterbohrsaison auf dem Eastmain Projekt in Quebec: Link Es sind 12.000 Bohrmeter geplant, wobei sich diese auf das Goldprojekt und die Lithium-Gebiete verteilen werden.Auf dem Goldprojekt will man sich zunächst auf die bei den vergangenen Bohrungen entdeckte E-Zone fokussieren. Dort sollen einige Bohrlücken geschlossen werden, um die bisher gefundenen Zonen anschließend mit in die Ressourcen-Kalkulation aufnehmen zu können. Bislang hat Benz Mining in diese Zone 33 Bohrungen niedergebracht, wovon 11 Bohrungen Gehalte von über 8 g/t Gold gezeigt haben:Die erste eigene Ressourcen-Kalkulation ist aber schon auf dem Weg und soll noch im 1. Quartal veröffentlicht werden:Die Lithium-Exploration wird ebenfalls fortgesetzt, sobald die Auswertungen der gesammelten Proben vorliegen. Besonders interessant erscheint der Bereich um RUBY HILL WEST, auf dem im vergangenen Jahr einer der Pegmatit-Ausbisse gebohrt wurde und dort 30 Meter mit 0,90% Lithium gefunden wurden:Benz hat große Teile eines Grünsteingürtels in Quebec, der in den vergangenen Jahrzehnten nur spärlich untersucht wurde. Die Firma fährt zweigleisig (Gold und Lithium) und im laufenden Jahr sollen 10 Millionen CAD in die Bohrungen fließen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.