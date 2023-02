Greg Hunter sprach für USAWatchdog.com kürzlich mit Gerald Celente über den eskalierenden Krieg in der Ukraine. Der Trendforscher und Herausgeber von "The Trends Journal" hat im vergangenen Februar vorausgesagt, dass "der Dritte Weltkrieg bereits begonnen" habe. Heute spitzt sich der Krieg mit alarmierender Geschwindigkeit zu: "Amerikanische Truppen sind in der Ukraine vor Ort, sie tragen nur keine Uniformen. Wir befinden uns also dort im Krieg, und die NATO auch. Ich sage, schick mir eine Pistole, denn ich möchte dem Kerl auf der anderen Straßenseite das Gehirn wegblasen. Bist du ein Komplize des Verbrechens? Bist du ein Teil davon? Ja, natürlich bist du das. [...] Sehen Sie sich den Haushalt an, den der Kongress gerade verabschiedet hat. Es ist ein 1,7-Billionen-Dollar-Haushalt, und mehr als die Hälfte ging an den Militärindustriekomplex."Die Wirtschaft stecke in großen Schwierigkeiten, und dies bedeute, dass ein Krieg vorprogrammiert sei. "Die Weltwirtschaft bricht zusammen. Sie wurde künstlich aufgebaut, als man den Covid-Krieg begann. Unzählige Billionen von Dollar wurden hineingepumpt. [...] Es wird einen großen Crash geben. Wenn alles andere scheitert, beginnen sie einen Krieg. Was folgte auf die Große Depression? Der zweite Weltkrieg. Was folgte auf die Dot-Com-Pleite? Der Krieg gegen den Terror, und das Gleiche wird jetzt passieren," so Celente.Die Wirtschaft breche bereits zusammen, ein Hinweis darauf sei die Massenentlassung von Zeitarbeitern. In Kombination mit der Inflation leide die Wirtschaft besonders. Celente sagt zudem einen gewaltigen Einbruch bei Gewerbeimmobilien voraus. Der Zusammenbruch bei Wohnimmobilien dürfte etwas moderater ausfallen.Celente warnt zudem vor einer Überhitzung des Krieges nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Nahen Osten: "Die Vereinigten Staaten absolvieren mit Israel Übungen auf einem nie dagewesenen Niveau. Wenn es zu einer militärischen Konfrontation zwischen den USA und Israel gegen den Iran kommt, werden die Ölpreise auf über 130 Dollar pro Barrel steigen. Das wird die Weltwirtschaft zusammenbrechen lassen. [...]Wenn der Ukraine-Krieg und der Krieg im Nahen Osten gleichzeitig explodieren, ist alles vorbei."© Redaktion GoldSeiten.de