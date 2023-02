Gold - Sind die nächsten Ziele schon die letzten?

Mit dem Anstieg über die Kurshürde bei 1.875 USD setzte sich der Aufwärtstrend des Goldpreises in den letzten Wochen fort und sorgte auch für den Bruch der Widerstandsmarke bei 1.920 USD. Seit Jahresbeginn oszilliert der Wert in einem sich ausweitenden Dreieck seitwärts und erreicht dabei schrittweise neue Hochs. Aktuell wird der Widerstand bei 1.949 USD überschritten und damit die Chance auf weitere Zugewinne gewahrt.Um jetzt für einen nachhaltigen Anstieg über 1.949 USD zu sorgen, sollten die Käufer den Goldpreis direkt an den Widerstand bei 1.973 USD kaufen. Damit wäre zudem ein wichtiges Etappenziel erreicht und eine deutlichere Korrektur zu erwarten. Im Ausdehnungsfall könnte sogar ein Ausbruch über die Hürde an das markante Hoch aus dem April 2022 bei 1.998 USD auch noch gelingen. Spätestens dort hätte sich die Goldrally eine große korrektive Pause verdient.Sollte der Wert dagegen unter 1.920 USD einbrechen, wäre ein kleines Korrektursignal aktiv und mit Abgaben bis 1.875 USD und später ggf. 1.848 USD zu rechnen. Dort könnte der Aufwärtstrend in Richtung 1.998 USD fortgesetzt werden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG