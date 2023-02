LBMA: Edelmetallpreisprognosen für 2023

Wie in jedem Jahr hat die London Bullion Market Association (LBMA) auch für das Jahr 2023 die Preisvorhersagen einer Reihe namhafter Edelmetallanalysten zusammengetragen und ausgewertet. Die Teilnehmer, so heißt es im Bericht "Precious Metals Forecast Survey 2023", der gerade veröffentlicht wurde, sind vorsichtig optimistisch, was die Gold- und Silberpreise im Jahr 2023 angeht, und prognostizieren, dass sie bis zum Ende dieses Kalenderjahres im Durchschnitt um 3,3% bzw. 8,8% höher liegen werden als die Durchschnittspreise im Jahr 2022.Im Durchschnitt prognostizieren die Experten für 2023 einen Goldpreis von 1.859,90 US-Dollar je Feinunze. Die Prognosen der Analysten liegen zwischen 1.594 und 2.025 US-Dollar.Der durchschnittliche Goldpreis des Jahres 2022 lag bei 1.800,09 US-Dollar je Unze.Im Hinblick auf den Silberpreis erwarten die Experten der von der LBMA ermittelten Durchschnittsvorhersage zufolge 23,65 US-Dollar je Feinunze. Die Vorhersagen der einzelnen Analysten liegen dabei zwischen 17,50 und 27 US-Dollar je Unze.Der durchschnittliche Silberpreis des Jahres 2022 betrug 21,73 US-Dollar je Unze.Für Platin wird im Schnitt ein Preis von 1.080,40 US-Dollar erwartet. Die Durchschnittsprognosen variieren von 988 bis 1.241 US-Dollar.Der durchschnittliche Platinpreis des Jahres 2022 lag bei 960,51 US-Dollar je Unze.Der Palladiumpreis wird in diesem Jahr im Durchschnitt bei 1.809,80 US-Dollar je Feinunze gesehen und damit 14% unter seinem Preisdurchschnitt des letzten Jahres. Die höchste genannte Prognose liegt bei 2.180 US-Dollar, die niedrigste bei 1.550 US-Dollar.Der durchschnittliche Palladiumpreis des Jahres 2022 belief sich auf 2.112,06 US-Dollar je Unze.Zum vollständigen Bericht inklusive der detaillierten Vorhersagen der einzelnen Analysten gelangen Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de