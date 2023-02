WGC: Goldkäufe der Zentralbanken im Dezember 2022

Der World Gold Council veröffentlichte soeben die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Notenbanken weltweit. Bei einem Großteil der aufgeführten Banken wurden die Daten per Ende Dezember 2022 berücksichtigt. Die Zentralbanken bauten erneut ihre weltweiten internationalen Reserven aus und traten als Nettokäufer von Gold auf.Die People's Bank of China (PBoC) meldete eine Aufstockung ihrer Goldbestände um 30,2 Tonnen. Dabei handelt es sich um den größten gemeldeten Kauf im Dezember und um die zweite offizielle Aufstockung der chinesischen Goldreserven in Folge seit September 2019. Die türkische Zentralbank kaufte im Dezember 24,8 Tonnen Gold. Kroatien kaufte 1,9 Tonnen Gold und Indien 1,1 Tonnen. Mexiko erhöhte seine Reserven um 0,2 Tonnen.Nur zwei Zentralbanken tätigten Verkäufe: Die Nationalbank von Kasachstan verringerte ihre Goldreserven um ganze 28,7 Tonnen; Usbekistan verzeichnete ein Minus der Bestände von 1,2 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de