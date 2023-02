Minco Silver Corp. - wo bleiben die Käufer?

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Minco Silver Corp. weist, als eines der wenigen Minen im Sektor, eine unveränderte Kursschwäche auf. Mit Blick auf die Charts wird deutlich, dass jegliches Kaufinteresse fehlt und die Aktie unverändert in einem buchstäblichen Abwärtsstrudel verweilt. Welche Marken nunmehr interessant sind, betrachten wir uns einmal mehr im Nachgang. Denn wenn die Nacht am dunkelsten erscheint, ist der Morgen nicht mehr fern.Trotz der düster erscheinenden Rahmenbedingungen zeigt sich im Bereich rund um 0,10 EUR je Anteilschein, eine gewisse Nachfrage. Folglich lässt sich feststellen, dass sich oberhalb von 0,10 EUR durchaus Reaktionspotenzial eröffnet. Dieses dürfte, bei einem Anstieg über das noch junge Widerstandsniveau von 0,16 EUR hinaus, weitere Schubkraft in Richtung des nächsten Widerstands bei 0,20 EUR entfalten.Im Falle einer weiteren Aufwärtsbewegung, bedingt durch die bisherige Schwäche im Kontext des Gesamtmarktes, erscheint sogar eine Attacke auf die obere und zugleich deckelnde Abwärtstrendlinie des Abwärtstrendkanals rund um 0,25 EUR denkbar. Sollte eine solche Erholung tatsächlich gelingen, bestünde unter mittel- bis langfristiger Betrachtung sogar die Chance für eine klare Trendwende. Doch noch ist´s reine Spekulation sowie ein langer, langer Weg.Betrachten wir somit die Südseite. Denn sollte die Aktie nach unten hin aus dem Trendkanal hinausfallen, würde sich unter anhand einer Fibonacci-Projektion - da es keinerlei weitere Anhaltspunkte gibt - ein Abtauchen in Richtung 0,06 EUR eröffnen. Denn einerseits wäre das Tief aus 2022 bei 0,074 EUR und andererseits die Projektionen 127,20% bei 0,058 EUR bzw. 128,20% bei 0,052 EUR. Im Worst-Case findet sich schließlich noch bei 0,042 EUR das 161,80%ige Fibonacci-Level.Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und somit wäre ein Lichtblick gegeben, sofern die Aktie von der aktuell erreichten unteren Trendlinie nach oben hin abprallt. Gelingt dies, wäre im weiteren Verlauf eine Performance bis 0,15 EUR und darüber 0,20 EUR denkbar. Im Optimalfall reicht die Kraft der Käufer sogar für einen Touch der oberen Trendlinie aus.Verbleibt der sich aktuell wieder darstellende Druck, so könnte die Aktie nahezu in einem Rutsch weiter zurückfallen. Sollte es daher zu einem neuen Tiefststand unter 0,10 EUR kommen, dürften weiter fallende Notierungen Einzug halten und somit wäre erst wieder beim Projektionsniveau von 0,06 EUR ein möglicher Halt gegeben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.