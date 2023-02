Gold wird 2023 die beste Wertentwicklung erzielen  Gareth Soloway

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit Gareth Soloway über aktuelle Investmentmöglichkeiten.Der Präsident von Verified Investing Education und InTheMoneyStocks.com ist der Ansicht, dass Gold im Jahr 2023 besser abschneiden wird als Aktien und Kryptowährungen, da die Federal Reserve ihren Straffungszyklus verlangsamt: "Ich glaube immer noch, dass Gold [im Jahr 2023] die beste Performance haben wird. Man kann sich der Tatsache nicht entziehen, dass die Fed die Zinssätze jetzt dort belässt, wo sie sind. Wahrscheinlich werden sie die Zinsen noch ein wenig weiter anheben, aber unterm Strich werden sie sie erst dann senken, wenn es zu einer massiven Rezession kommt."Nicht so positiv ist Soloways Prognose für Bitcoin, das seiner Meinung nach bis auf 9.000 $ sinken könnte: "Es wird kein Geld gedruckt. […] Ich wage zu behaupten, dass Bitcoin ohne das Drucken von Geld durch die Fed in Richtung zwölf- bis dreizehntausend, vielleicht sogar bis 9.000 $ geht." Trotz des jüngsten Aufschwungs befinde sich Bitcoin immer noch in einem allgemeinen Abwärtstrend, erklärt er.Soloway, der auf eine erfolgreiche Karriere als Händler zurückblicken kann, betont, dass es für Anfänger wichtig sei, eine gute Ausbildung in Sachen Investment zu erhalten, da man sonst auf die harte Weise durch Verluste lerne.© Redaktion GoldSeiten.de