Gold startet Gegenbewegung gen Süden - Drehpunkt wo?

Quelle Chart: stock3

Nach den letzten Tagen diverser Notenbank-Events von den USA, UK oder auch EU, waren und sind es insbesondere die heutigen/starken US-Arbeitsmarktdaten, welche den bereits gestern eingeleiteten Verkaufsmodus beim Goldpreis in eine Fortsetzung führen. Mit dem gestrigen Schlussstand unter 1.920 USD und dem bisherigen Abtauchen unter 1.905 USD, erscheinen weitere Abgaben bis zur nächsten Unterstützung bei 1.868 USD wahrscheinlich. Dort gilt es eine Neubewertung vorzunehmen, da schlimmstenfalls weitere Verluste bis 1.828 bzw. 1.805 USD drohen könnten.Erweist sich hingegen die vorausliegende untere Trendlinie des Aufwärtstrendkanals als Haltezone, könnte es bereits knapp vor der Horizontalunterstützung von 1.868 USD wieder zu einem Erholungsimpuls kommen. Der heutige Wochenschlussstand wird definitiv, wie sicherlich auch die kommende Woche, spannend.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.