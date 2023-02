Brisantes Dokument aus Wien, Scholz überrumpelt, Spionage, Gold stark und bald bei 900 $?

In Wien tauchen Passierscheine für wichtige Mitarbeiter des Gesundheitswesens auf. Es stellt sich heraus, daß sie der Vorbereitung von Ausgangsbeschränkungen im Falle eines Stromausfalls dienen.In England finden Massenproteste statt und ein Grund soll die geplante Einschränkung des Streikrechts sein.Wie war es mit den deutschen Panzerlieferungen? Es sieht so aus, als wäre Kanzler Scholz, der erst nicht liefern wollte, von der Lieferzusage der Amerikaner überrascht worden, was ihn zu übereilten Zusagen veranlaßte. Die Amerikaner hingegen spielen auf Zeit. Eine Analyse der Rand Corporation kommt zu dem Ergebnis, daß die Ziele der USA und der Ukraine nicht identisch sind und man einen Waffenstillstand anstreben sollten. Aber die Gefahr eines Atomkrieges besteht, da Rußland um seine Existenz kämpft.Gold erfreute sich 2022 starker Nachfrage und erreichte fast den Extremwert von 2011. Auch in Deutschland war der Absatz hoch und konnte auch gegenüber 2021 um 13% zulegen. Die Zeichen sollten für Gold und Silber auf grün stehen, da sie das Vertrauen in die Währungen und das Staatswesen an sich widerspiegeln. Harry Dent argumentiert anders. Er erwartet ein Platzen der Alles-Blase und ebenfall starke Verluste bei Gold.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)