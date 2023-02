Kitco-Umfrage: Stimmung am Goldmarkt kühlt weiter ab

Der Goldpreis könnte diese Woche weiter unter 1.900 Dollar bleiben, nachdem der Selloff am Freitag die Stimmung am Markt unter den Analysten der Wall Street abgekühlt hat. Zeitgleich bleiben die Kleinanleger bullisch gegenüber Gold und warten darauf, in den Markt einzusteigen. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 18 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren acht (44%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche fallen wird. Drei (17%) Analysten erwarten einen Preisanstieg, während sieben (37%) neutral blieben.Außerdem gaben 740 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 461 (61%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 183 (25%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 107 (14%) Seitwärtsentwicklungen prognostizierten.© Redaktion GoldSeiten.de