Silbersediment - Zugabe für Silber

"Der Silberpreis schloss am Freitag bei 22,30 Dollar und lag damit um 1,15 Dollar unter dem Schlusskurs des Vortages. Noch schlimmer ist jedoch, dass dies auf einen Rückgang von 0,50 Dollar je Unze am Donnerstag folgt. Und sowohl am Donnerstag als auch am Freitag brach der Silberpreis früh am Tag ein, erreichte die Talsohle und blieb dort. Von seinem Tageshöchststand am Donnerstagmorgen in New York bis zum Schlusskurs am Freitag sank der Silberpreis um 2,30 Dollar je Unze oder mehr als 9%.In letzter Zeit wurden immer wieder Rufe nach höheren Silberpreisen laut. Die meiste Begeisterung für diese großartigen Ankündigungen kam auf, nachdem der Silberpreis seit seinem Tiefstand im letzten Herbst um mehr als 30% gestiegen war. Ja, das ist ein beträchtlicher Anstieg, und er hat das Interesse der Anleger geweckt. Aber es war keine Zugabe. Es war lediglich eine Wiederholung. Vor weniger als einem Jahr lag der Silberpreis noch bei 26,00 Dollar, und auch damals hörten wir ähnliche Rufe. Doch nur wenige Monate später lag der Silberpreis bei 18,00 Dollar je Unze. Davor waren die lautesten Rufe Anfang 2021 und im Sommer 2020 zu hören. Bei diesen Gelegenheiten versuchte der Silberpreis, die Marke von 30 Dollar zu durchbrechen. Das gelang nicht, und der Rest ist Geschichte.Der folgende Chart zeigt die oben beschriebene Entwicklung des Silberpreises...Die Abfolge von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs ist sehr deutlich. Und dieser Trend ist auch im nachstehenden Chart zu erkennen, der einen längeren Zeitraum abdeckt...Mit dem aktuellen Silberpreis von 22,30 Dollar, der weniger als die Hälfte seines Höchstpreises von 48,70 Dollar im April 2011 beträgt, klafft eine große Lücke zwischen der tatsächlichen Preisentwicklung von Silber und den Erwartungen, die sich aus dem ergeben, was erzählt, verkauft und beworben wurde. Die schlechte Preisentwicklung von Silber wird noch verstärkt, wenn man die Auswirkungen der Inflation berücksichtigt. So wird aus dem Höchstpreis von 48,70 Dollar im April 2011 ein Preis von 64,15 Dollar. Das bedeutet, dass der Silberpreis in realen Dollar heute 65% niedriger ist als zu seinem Höchststand vor zwölf Jahren.Ungeachtet des Hypes und im Gegensatz zu den falschen Fundamentaldaten, die zu seiner Verteidigung angeführt werden, sinkt der Silberpreis sowohl nominal als auch real weiter nach unten. Erwarten Sie in nächster Zeit keinen dauerhaften Anstieg des Silberpreises, vor allem nicht bei Preisen über 20 Dollar. (siehe " Silver's Bad Break " und " Inflation Is Killing Silver ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 5. Februar 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.