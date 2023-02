Newcrest meldet unverbindliches indikatives Angebot von Newmont

Infolge der jüngsten Medienspekulationen bestätigte Newcrest Mining Ltd. , dass es am 5. Februar 2023 ein bedingtes und unverbindliches indikatives Angebot von Newmont Corp. erhalten hat, um 100% der ausgegebenen Aktien von Newcrest im Rahmen eines Scheme of Arrangement (indikatives Angebot) zu erwerben. Gemäß dem indikativen Vorschlag würden die Aktionäre von Newcrest 0,380 Newmont-Aktien für jede gehaltene Newcrest-Aktie erhalten.Der indikative Vorschlag folgt auf den vorherigen Erhalt eines indikativen, nicht bindenden und bedingten Vorschlags von Newmont, Newcrest zu einem Umtauschverhältnis von 0,363 Newmont-Aktien für jede Newcrest-Aktie zu erwerben. Der Vorstand von Newcrest war der Ansicht, dass der frühere Vorschlag von Newmont den Aktionären von Newcrest keinen ausreichend überzeugenden Wert bieten würde und hatte daher den früheren Vorschlag abgelehnt.Der Vorstand von Newcrest erklärte inder Pressemitteilung, dass die Aktionäre in Bezug auf den indikativen Vorschlag keine Maßnahmen ergreifen müssen und dass er sich weiterhin verpflichtet, im besten Interesse der Aktionäre von Newcrest zu handeln.© Redaktion MinenPortal.de