Ross Beaty: Hervorragende Fundamentaldaten für Gold

Charlotte McLeod sprach für The Intvesting News Network während der Vancouver Resource Investment Conference mit Ross Beaty über dessen aktuelle Einschätzung zum Markt.Der erfolgreiche Bergbauunternehmer rechnet in diesem Jahr mit einer guten Performance der Goldpreise: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Gold sein bisheriges Hoch durchbrechen und in neues Terrain segeln wird, wahrscheinlich noch in diesem Jahr.Nach Ansicht von Beaty war es die Stärke des US-Dollars, die den Anstieg der Goldpreise im vergangenen Jahr behinderte. Doch selbst er hatte nach eigener Aussage Schwierigkeiten, die fehlende Dynamik mit der schieren Anzahl scheinbar positiver Preistreiber in Einklang zu bringen: "Ich habe mir gedacht, dass wir diese irrsinnige Menge an Konjunkturprogrammen und Gelddrucken haben [...] Wir haben rücksichtslose Ausgaben von Regierungen auf der ganzen Welt, wir haben eine hohe Inflation [...] all diese Dinge sollten gut für Gold sein." Auch der Russland-Ukraine-Krieg und die Spannungen zwischen China und Taiwan hätten eigentlich zu Gunsten von Gold wirken müssen.Schließlich sei die US-Notenbank von einer Straffung zu einer Reduzierung ihrer Zinserhöhungen übergegangen, was den Dollar schwächte und eine Reaktion der Goldpreise sowie des Anleihemarktes auslöste, erklärt der Chairman von Equinox Gold Corp. "Seit dem Beginn dieser Entwicklung, also seit Anfang November, hat Gold einen glorreichen Lauf hinter sich. Bis heute ist es um 300 US-Dollar gestiegen, das ist wunderbar", so Beaty. "Für mich bestätigt das die Gründe, warum ich hinsichtlich Gold optimistisch bin, was ich im letzten Herbst wirklich in Frage gestellt hatte."Beaty sieht eine große Diskrepanz zwischen den Metallpreisen und den Bewertungen von Junior-Bergbauunternehmen und glaubt, dass diese Unternehmen einen immensen Spielraum haben.© Redaktion GoldSeiten.de