Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Kevin O'Leary über dessen aktuelle Einschätzung der Märkte und die US-Zinspolitik."Wir sind zu zwei Dritteln im Prozess der Federal Reserve, egal wie man es betrachtet, wir sind am Ende der Zinserhöhungen", sagt der Geschäftsmann und Star der Serie "Shark Tank" voraus. "Dies könnte die letzte Zinserhöhung für eine Weile gewesen sein, weil die Federal Reserve noch keine Abschwächung gesehen hat, insbesondere bei den Lohnzahlen." Die Frage sei nun, ob es in nächster Zeit zu einem Rückgang der Löhne komme. Sobald das der Fall sei, werde die Fed pausieren.O'Leary glaubt auch, dass die Märkte volatil bleiben werden, bis die Zinserhöhungsstrategie der Fed klarer wird. Er sagt: "Die Wahrscheinlichkeit, dass dies die letzte Zinserhöhung für eine Weile ist, liegt bei 50:50, daher wird es bei den Bewertungen von festverzinslichen Wertpapieren und Aktien zu starken Schwankungen kommen."Abschließend warnt er die Anleger, dass sie einen soliden Investitionsplan haben sollten, bevor sie sich außerhalb des Aktienmarktes umsehen: "Der Wunsch, alternative Anlageklassen zu erkunden, ist so groß wie nie zuvor. Es gibt eine Menge Geld an der Seitenlinie, das darauf wartet, eingesetzt zu werden".© Redaktion GoldSeiten.de