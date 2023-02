Russen kauften 2022 Rekordmenge an Goldbarren

Wie Reuters unter Berufung auf Daten des Finanzministeriums vom Freitag berichtet, haben Russen im Jahr 2022 eine Rekordzahl von Goldbarren gekauft. Den Angaben zufolge wurden im vergangenen Jahr über 50 Tonnen Goldbarren verkauft, zehnmal mehr als im Jahr zuvor. Am begehrtesten waren 1-Kilogramm-Barren, auf die rund 60% der verkauften Stücke entfielen. Die Zahlen seien jedoch noch vorläufig und bezögen sich auf die Zeit bis einschließlich November.Moskau hatte im vergangenen März die Mehrwertsteuer von 20% auf den Handel mit physischem Gold für Privatpersonen abgeschafft, um die Menschen davon abzuhalten, den US-Dollar als sicheren Hafen zu nutzen. Die Steuersenkungen auf Edelmetalle hat die Menschen ermutigt, sich für Goldbarren als sichere Anlage zu entscheiden. Weiterhin wurde auf die Zahlung der Einkommenssteuer auf Gewinne aus dem Verkauf von Goldbarren verzichtet, was die Nachfrage weiter angekurbelt habe.Die staatlich kontrollierte VTB Bank gab an, im Jahr 2022 33,8 Tonnen Goldbarren an Kunden verkauft zu haben.© Redaktion GoldSeiten.de