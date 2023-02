Edelmetallpreisprognosen von Metals Daily

Ross Norman von Metals Daily veröffentlichte gestern Preisprognosen für die Edelmetalle für das Jahr 2023.Die drei wichtigsten Antriebskräfte für den Goldpreis im Jahr 2023 seien der US-Dollar, die Zinssätze und die Nachfrage aus Asien. Den Durchschnittskurs gibt Norman mit 1.959 USD an. Die Handelsspanne sieht er zwischen 1.834 und 2.070 USD.Auf die positive Einschätzung für Gold müsse eine positive für Silber folgen, da das weiße Metall in Bullenmärkten besser abschneide. Den durchschnittlichen Pries sieht man bei Metals Daily bei 25,18 USD. Die Handelsspanne dürfte zwischen 23,41 und 30,15 USD liegen.Die Prognose für den Durchschnittspreis für Platin liegt bei 1.138 USD, wobei der Kurs sich zwischen 840 und 1.278 USD bewegen werde. "Wir sind der Meinung, dass die Erwartungen einer Rezession übertrieben sind und die Wirtschaft positiv überraschen wird. Als Optimisten für die Makroökonomie folgt daraus, dass Platin als Industriemetall ebenfalls gut abschneiden sollte," erklärt Norman. "Noch wichtiger ist, dass wir einen Anstieg des Platinverbrauchs für Benzinfahrzeuge erwarten, der früher Palladium vorbehalten war."Man gehe davon aus, dass Platin im Jahr 2023 ein Angebotsdefizit von 250.000 bis 300.000 Unzen aufweisen wird.Im Jahr 2023 dürften sich laut Metals Daily die Palladiumpreise von den jüngsten Tiefständen erholen. Begünstigt werde diese Entwicklung durch angebotsseitige Probleme, da der Markt in diesem Jahr wieder in ein Angebotsdefizit rutsche. Der Durchschnittskurs wird mit 2.165 USD angegeben. Die Handelsspanne dürfte zwischen 1.615 und 2.470 USD liegen.© Redaktion GoldSeiten.de