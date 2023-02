Anlässlich World Money Fair: Neue farbige Kookaburra-Münze

Anlässlich der World Money Fair 2023, die vom 3. bis 5. Februar 2023 stattfand, hat die Perth Mint eine Sondermünze mit dem australischen Kookaburra-Motiv 2023 in Farbe herausgegeben.Die Münze besteht aus 1 oz 99,99% reinem Silber. Die Prägestätte gab an, nicht mehr als 2.000 Exemplare der "World Money Fair Australian Kookaburra 2023 1oz Silver Coloured Coin" herausgeben zu wollen. Auf der Webseite ist die Münze heute bereits als ausverkauft gekennzeichnet.Die Motivseite der Münze zeigt eine farbige Darstellung von zwei Kookaburras, die auf den Zweigen eines blühenden Waratah-Strauches sitzen. Die Aufschrift "KOOKABURRA", das Münzzeichen "P" der Perth Mint sowie das Gewicht, den Reinheitsgrad und die Jahreszahl 2023 der Münze sind ebenfalls zu erkennen.Die Vorderseite der Münze zeigt das Bildnis von Königin Elizabeth II., ergänzt durch die Daten ihrer Regentschaft, und den Nennwert.Die Münze befindet sich in einer klassischen Schaukassette mit durchsichtigem Deckel und wird von einem nummerierten Echtheitszertifikat begleitet.© Redaktion GoldSeiten.de