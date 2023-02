Brent-OIL vor neuen Tiefs?

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Sorte Brent befindet sich, insbesondere im Kontext des größeren Chartbilds, unverändert in einer Abwärtsstruktur. Seit Dezember setzten jedoch schubweise Erholungseffekte ein, welche zumindest kurzfristig die Lage entschärften. In der vorangegangenen Woche dominierten allerdings abermals die Verkäufer, sodass kurzfristig durchaus ein Test der Dezembertiefs 2022 in Richtung 75,50 USD angenommen werden sollte. Erholungen bis rund 83,00 USD könnten hierbei als Short-Einladungen betrachtet werden.Eine stärkere Rückkehr über 83,03 USD via Tagesschluss, dürfte hingegen einen weiteren Aufwärtsimpuls bis zum Widerstand bei 88,72 USD initiieren. Erst oberhalb davon wäre die bärische Chartstruktur gebrochen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.