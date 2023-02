Elektrisierte Spannung

In ein paar Wochen werde ich der Genauigkeit der versicherungsmathematischen Studien trotzen, indem ich den schicksalhaften Übergang vom Sexagenarian zum Septuagenarian vollziehe, während ich weiterhin im Winter Schnee schaufle und an den meisten Morgen acht Kilometer spazieren gehe (wenn es nicht -20 C ist). Da ich seit sieben Jahrzehnten auf diesem "kleinen blauen Punkt", wie Carl Sagan unseren Planeten nennt, lebe, habe ich mehr als nur ein paar Erinnerungen und mehr als nur ein paar Geschichten zu erzählen.Dazu gehört auch eine gehörige Portion Bedauern, sowohl in persönlicher als auch in beruflicher Hinsicht, aber das wird durch die schönen Erinnerungen an Familie, Freunde und zufällige Ereignisse ausgeglichen, die zu einer großartigen Reise durch die Zeit beigetragen haben. Einer der am meisten unterschätzten Aspekte des Älterwerdens ist, dass Prüfungen und Schwierigkeiten, die in meinen Dreißigern den Blutdruck in die Höhe getrieben hätten, jetzt nicht mehr so viel Stress verursachen, während umgekehrt rücksichtsvolle Gesten und Schmeicheleien, die in der Jugend als unscheinbar galten, in späteren Jahren sehr geschätzt werden.Die meisten Angehörigen der Boomer-Generation können Ihnen sagen, wo sie waren und was sie taten, als JFK 1963 erschossen wurde, wo sie 2001 waren, als die Zwillingstürme einstürzten, und die Bewohner der ehemaligen Tschechoslowakei, Ungarns, Afghanistans und der Ukraine werden den Tag, an dem russische Panzer ihre Grenzen überschritten, nie vergessen können.In den letzten siebzig Jahren hat es viel zu viele Fälle gegeben, in denen politische Ambitionen, die Schmerz und Leid verursachen, in Gesellschaften und Bevölkerungen Einzug gehalten haben, aber aus meiner Sicht sind es immer die fehlgeleiteten Absichten von Politikern, die die Wurzel des Übels sind, seien es Weltkriege oder regionale Scharmützel. Wenn man sie sich selbst überlässt, haben die Menschen im Großen und Ganzen gelernt, gemeinsam zu überleben.Über Jahrhunderte hinweg hat der Homo sapiens gelernt, sich zu bewaffnen und Ernten, Gebäude und Familien großzuziehen, weitgehend ohne die Schrecken des Krieges, vor allem dann, wenn sie von dem heimtückischen Rauschmittel abgeschirmt sind, das mit politischen Ambitionen einhergeht.Wenn ich mich abends hinsetze und Rednern wie Robert Friedland zuhöre, die über die Zukunft der globalen Bergbauindustrie mit besonderem Bezug auf die Elektrifizierung sprechen, bin ich ermutigt, dass ein so mächtiger und einflussreicher Milliardär als Unternehmer eine so prägnante Vision der Welt anbieten kann. Friedland war kürzlich Hauptredner auf dem Future Minerals Forum in Riad, Saudi-Arabien, wo er für einen "verantwortungsvollen Bergbau" plädierte, um ausreichende Mengen an Mineralien bereitzustellen, die für die Umsetzung der globalen Initiative zur Elektrifizierung erforderlich sind.In seinen Ausführungen erwähnte er ausdrücklich Kupfer, ein erstes Mineral für diese Publikation, sowie eine Reihe von Mineralien, die in Batterien verwendet werden. Es ist ermutigend, dass ein verkrusteter alter Milliardär eine so aktive Rolle bei der Förderung des "verantwortungsvollen Bergbaus" übernimmt, der für die Beendigung der Abhängigkeit der Menschheit von fossilen Brennstoffen entscheidend ist.Darüber hinaus ist es aufregend, dass der größte Förderer, den ich je erlebt habe, sich der Sache annimmt und vor Staatsoberhäuptern auf der ganzen Welt spricht. Es ist auch wichtig zu wissen, dass das Vorzeigeunternehmen von Friedland, Ivanhoe Mines, Miteigentümer (39,8%) der Kamoa-Kakula-Kupfermine ist, der viertgrößten, aber höchstwertigen Kupfermine der Welt, die Kamoa-Kakula im Kongo.Bitte haben Sie nicht den falschen Eindruck, dass ich Ihnen unterstelle, dass Friedland plötzlich von altruistischen Motiven statt von Habgier geleitet wird. Dass er sich für die Elektrifizierung einsetzt, passt sehr gut in das künftige Schicksal von Ivanhoe, und dass er jetzt Tochtergesellschaften wie Ivanhoe Electric und Cabot Energy hat, die nach Möglichkeiten für Batteriemetalle und Lithiumvorkommen suchen, deutet auf eine vertikale Integration für alle Dinge hin, die einen reichlichen Mineralienvorrat von Friedland erfordern, ein Talent, zu dem er ganz sicher fähig, begabt und gesegnet ist.Ich bin mir sicher, dass, wenn sein Schwanengesang auf die Elektrifizierung ein voller Erfolg wird, wir 8,00 USD/Pfund Kupfer und 500.000 USD/Tonne Lithium haben werden, man nicht nur einen leuchtenden Heiligenschein in der Friedland-Kriegskasse finden wird, sondern auch einen brandneuen Währungsrechner. Und das ist auch gut so, denn es gibt keine bessere Motivation, "Dinge besser zu machen", als das kapitalistische Streben, zu dem neben reichlich Profit auch Ruhm und Respekt gehören. Daher auch der Begriff "Meister Friedland".Das BLS veröffentlichte am letzten Freitag die absurdeste Statistik der Wirtschaftsgeschichte mit der erschütternden Nachricht, dass die US-Wirtschaft im Dezember mehr Arbeitsplätze geschaffen hat, als in den mittleren Schätzungen vorhergesagt wurde. Die Schätzungen lagen im Bereich von 187.000 "neuen Arbeitsplätzen", die Zahl belief sich jedoch auf 517.000, ein 2,76-facher "Schlag", der alles in die Asche schickte, außer natürlich die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihen, die um 4% auf 3,519% anstieg.Ungeachtet dessen garantiere ich Ihnen, dass der nächste Bericht, der eine derartige Reaktion auf den Edelmetallmärkten hervorrufen wird, vor allem eines ist: Blödsinn. Kein guter, mieser, lausiger, ruchloser und absolut ekelerregender Blödsinn. Der Goldmarkt ist im vergangenen Jahr in einer Zeit gestiegen, in der sich die Renditen im Wesentlichen verdreifacht haben. Selbst als Jay Powell den Kapitalmärkten eine Reihe von Zinssatzerhöhungen um einen halben Punkt vorwarf, konnte das Gold dieses Ereignis auffangen, da das Beschäftigungswachstum nicht die treibende Kraft hinter den Goldpreisen war.Die Experten behaupteten, dass die Fed nach dem Schock des Beschäftigungsberichts wegen der inflationären Auswirkungen der angespannten Beschäftigungslage in Panik geraten würde, aber sie alle vergessen, dass sich die Kosten für die Bedienung der US-Schuldenbombe auf 1 Billion US-Dollar im Jahr zubewegen, und es kommt ein Zeitpunkt, an dem die US-Währung die Hauptlast der Glaubwürdigkeitslücke zu tragen beginnt, an dem ausländische Investoren beginnen, sich nicht auf die Rendite der Investition, sondern auf die Rendite der Investition zu konzentrieren, bevor sie einen Scheck ausstellen.