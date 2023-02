Harry Dent: Großer Crash für Aktien, Immobilien, Gold

Daniela Cambone sprach für Stansberry Reserach kürzlich mit Harry Dent für die aktuelle Lage der US-Märkte.Der Bestsellerautor und Gründer von HarryDent.com ist der Ansicht, dass die Strategie der US-Zentralbank die Wirtschaft auf einen Pfad der Zerstörung geführt hat. Er geht davon aus, dass dem Immobilienmarkt als Folge der anhaltenden Zinserhöhungen ein Absturz bevorsteht und dass dieser historisch katastrophal ausfallen könnte: "Der Immobilienmarkt wird auf den Tiefststand von 2012 zurückfallen. [...] Das wird der größte Absturz des Immobilienmarktes in unserem Leben sein."Dent ist des Weiteren der Ansicht, dass die Zinserhöhungspolitik der US-Notenbank eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Immobilienblase gespielt hat: "Die Regierung hat diese zweite Blase geschaffen. Das wäre nicht passiert, wenn sie nicht auf langfristige Nullzinsen gegangen wäre".Er warnt die Anleger, dass sich dieser Abwärtstrend am Markt noch viel länger hinziehen könnte, was bedeuten könnte, dass die Menschen zögern könnten, ihr Geld im Jahr 2023 zu investieren: "Man braucht drei Wellen nach unten, um einen großen Bullenmarkt oder einen großen Bärenmarkt zu erkennen, und mein Indikator zeigt, dass wir erst mit der zweiten Welle nach unten begonnen haben... Sie werden wahrscheinlich um Juli 2024 wieder in Aktien einsteigen wollen."Dent glaubt zudem, dass der Goldpreis in den Bereich von 900 bis 1.000 Dollar fallen wird. Für ihn sind US-Staatsanleihen der beste sichere Hafen. Bargeld sei jedoch aktuell der sicherste Ort.© Redaktion GoldSeiten.de