Lynette Zang: Tektonische Verschiebung bahnt sich an, steigen Sie jetzt aus dem System aus

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network während der Vancouver Resource Investment Conference mit Lynette Zang über deren aktuelle Einschätzung zu den Entwicklungen weltweit.Laut der Chefanalystin von ITM Trading steht eine "tektonische Verschiebung" bevor, da die USA von einer Zins-Benchmark zur anderen wechseln. Ab dem 30. Juni 2023 werden die USA laut Zang den SOFR-Satz anstelle des LIBOR-Satzes verwenden, was bedeutet, dass Verträge auf breiter Front neu bewertet werden. "Ein derartiger Wandel ist noch nie versucht worden", erklärt sie. "Ich hoffe, dass ich falsch liege, aber ich glaube nicht, dass sie es schaffen können – und die Wall Street glaubt nicht, dass sie es schaffen können, weshalb sie den SOFR nicht so einfach übernommen haben".Dieser Übergang sei jedoch nicht die einzige große Veränderung, die derzeit anstehe. Zang spricht auch über die Entdollarisierung und meint, es gebe viele Anzeichen dafür, dass der US-Dollar seinen Status als weltweit dominierende Reservewährung verlieren wird. "Der Grund, warum ich glaube, dass die Zentralbanken massive Mengen an Gold anhäufen, ist der, dass sie ihre Macht durch die Verschiebung behalten wollen. Das ist genau der gleiche Grund, warum ich Gold kaufe."Wenn es um physisches Gold geht, bevorzugt die Expertin Sammlermünzen aus der Zeit vor 1933. Entscheidend sei jedoch, ein Fundament aus echtem Geld zu haben, das sich außerhalb des Systems befindet. Neben Gold, das den Wohlstand bewahre, und Silber, das als Tauschmedium gilt, empfiehlt Zang, sich auf Nahrung, Wasser, Energie, Sicherheit, Gemeinschaft und Unterkunft zu konzentrieren.