Kupfer im Blick

Ständig steigende Nachfrage als Batteriemetall

Die chinesische Nachfrage kehrt nach drei Jahren der "Null-COVID"-Lockdowns zurück

Rasch sinkende globale Lagerbestände

"Laut Trafigura könnten die Metallpreise angesichts der angespannten Märkte in die Höhe schnellen"

"Trafigura plant, große Mengen an LME-Kupfer zu übernehmen"

"Silber- und Kupferpreise steigen inmitten von Versorgungsengpässen"

"Bergbauunternehmen stecken in der Klemme"

"Es gibt nicht genug Kupfer auf der Welt - und die Knappheit könnte bis 2030 andauern"

Wir haben erst vor vier Wochen über Kupfer geschrieben , aber Sie haben es vielleicht verpasst. Und da die Mainstream-Finanzmedien allmählich darauf aufmerksam werden, scheint jetzt ein guter Zeitpunkt zu sein, erneut darüber zu schreiben. In den letzten vier Wochen sind die Kupferpreise ähnlich wie die Gold- und Silberpreise an der COMEX gestiegen und gefallen. Da die US-Notenbank die Zinsen in den ersten Monaten dieses Jahres weiter anheben wird, könnte der Haupttreiber des Kupferpreises tatsächlich der US-Dollar-Index sein. Kurz gesagt, wenn der Dollar-Index steigt, fällt Kupfer und umgekehrt.Im Laufe des Jahres 2023 dürften jedoch fundamentale Faktoren wie physisches Angebot und Nachfrage einen größeren Einfluss auf den Preis haben. Und was sind einige dieser fundamentalen Faktoren?Oh... der letzte Punkt ist ein wichtiger Punkt. Werfen Sie nach dem Beitrag vom letzten Monat noch einmal einen Blick auf diesen Chart der weltweiten physischen Kupferbestände und achten Sie auf den anhaltenden Abbau. Das ist ein Rückgang von etwa 80% in den letzten fünf Jahren!Und die etablierten Finanzmedien beginnen, davon Notiz zu nehmen:Okay, schauen wir uns jetzt den Chart an. Was sehen wir unten? Obwohl Kupfer von seinen jüngsten Höchstständen entfernt ist, befindet es sich wieder in seinem Konsolidierungs- oder "Flaggenbereich", der seit 2020 die vorherrschende Preisspanne darstellt:Sie sollten bedenken, dass Kupfer das letzte Mal, als es aus einer langfristigen Preisspanne ausbrach und sich nach oben bewegte, aufgrund eines schwächeren Dollar und einer erneuten quantitativen Lockerung um etwa 70% anstieg. Wenn Sie wie ich der Meinung sind, dass in diesem und im nächsten Jahr eine weitere Periode eines schwächeren Dollar und einer erneuten quantitativen Lockerung bevorsteht, was sollte Kupfer daran hindern, sich auf dieselbe Weise zu erholen wie zuvor? Wenn Sie 70% zum Ausbruchsniveau von 4,80 Dollar hinzuzählen, erhalten Sie ein Kursziel von 8,20 Dollar... und dabei ist der Abbau der weltweiten physischen Lagerbestände noch gar nicht berücksichtigt. Könnte die nächste Bewegung bei Kupfer also zu zweistelligen Preisen führen? Darauf können Sie wetten. Kommen wir nun zurück zu den Edelmetallen und insbesondere zu Silber. Wie Sie wissen, ist Silber auch ein sehr wichtiges Industriemetall und ein Energieträger für die so genannte "grüne Revolution". Ebenso wie Kupfer wird auch physisches Silber weltweit abgebaut.Und wenn Sie glauben, dass die gesamten 800.000 Unzen zur freien Verfügung stehen, dann irren Sie sich. Aber auch abgesehen davon sollten Sie sich die langfristige Korrelation zwischen Kupfer und Silber ansehen. Wenn Sie glauben, dass es eine Chance gibt, dass der Kupferpreis später in diesem Jahr ausbricht, dann sollten Sie wahrscheinlich auch mit höheren Silberpreisen rechnen. Man könnte sogar sagen, dass Silber gegenüber Kupfer bereits stark unterbewertet ist!Wir werden Kupfer also in den kommenden Monaten genau im Auge behalten. Wenn sich der Preis von hier an verdoppelt, ist das an sich keine schlechte Investition! Was ein steigender Kupferpreis jedoch mit dem Silberpreis anstellen könnte, sollten wir alle im Jahr 2023 im Hinterkopf behalten.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 7. Februar 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.