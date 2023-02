Platin - Wichtige Unterstützung wird attackiert

Mit dem Scheitern an der Widerstandsmarke bei 1.032 USD und dem am vergangenen Freitag einsetzenden, massiven Abverkauf setzte sich der kurzfristige Abwärtstrend bei Platin zuletzt fort. Aktuell führt diese steile Korrektur an die Unterseite des etablierten Abwärtstrendkanals und die wichtige Unterstützung bei 974 USD. Somit erreicht der Wert auch die Unterseite einer Tradingrange, die in den Vorjahresmonaten November und Dezember noch mehrfach erfolgreich von den Bullen verteidigt worden war.Sollte sich der Abverkauf mit einem Bruch von 974 USD jetzt fortsetzen, könnte es durch das Unterschreiten der Unterseite des Trendkanals zu einer Beschleunigung der Verkaufswelle kommen. Die Folge wäre ein Einbruch auf 938 USD. Dort wäre rund die Hälfte der vorherigen Aufwärtstrendphase korrigiert und somit eine Erholung zu erwarten. Darunter stünde allerdings schon ein Absturz auf 908 USD an.Eine Verteidigung von 974 USD könnte dagegen eine Erholung bis 1.010 USD auslösen. Doch erst darüber wäre die unmittelbare Gefahrenzone verlassen und ein Anstieg bis 1.032 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG