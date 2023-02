Technische Marktanalyse vom 08.02.2023: Gold

Quelle: ProRealTime.com

Gold hat sich von seinem jüngsten Topniveau entfernt und ist in den Bereich der alten Widerstandszone um 1.875 USD gefallen. Mit diesem Rückgang sind die Indikatoren in den überverkauften Bereich abgedriftet. Der MACD-Indikator zieht noch nach unten und dürfte damit noch nicht für eine Entlastung sorgen, auch wenn die anderen Indikatoren bereits vor Kaufsignalen stehen. Immerhin dürfte die Unterstützungszone halten. Auch wenn noch weitere Verluste eintreten sollten, ist der neue gebildete Aufwärtstrend (nach der Dow-Theorie) noch nicht in Gefahr.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.