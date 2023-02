Gold und Silber  Was sind die wichtigsten Einflussfaktoren 2023?

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network während der Vancouver Resource Investment Conference mit Jeff Clark von TheGoldAdvisor.com über die Entwicklung der Edelmetallpreise. Der Experte sieht sowohl Gold als auch Silber in einer Aufwärtstrend.In Bezug auf Gold sei es wichtig, die US-Notenbank zu beobachten, die irgendwann von einer Straffung der Zinssätze zu einer Lockerung übergehen werde. "Ich denke, dass diese Umkehr – der Übergang von einem Straffungs- zu einem Lockerungszyklus – leicht ein Auslöser sein könnte, der ein Feuer unter Gold entfacht."Clark ist der Meinung, dass die Fed mit ihren bisherigen Zinserhöhungen zwar aggressiv vorgegangen ist, dass aber eine Trendwende nicht mehr weit entfernt sein könnte. "Die durchschnittliche Zeitspanne zwischen der letzten Zinserhöhung und der ersten Zinssenkung beträgt nur fünf Monate – das ist der Durchschnitt. Die längste Zeitspanne von der letzten Zinserhöhung bis zur ersten Zinssenkung betrug 13 Monate. Aber der Durchschnitt liegt bei fünf Monaten".Im Hinblick auf Silber betont der Edelmetallanalyst die Bedeutung der Anlegernachfrage: Ein deutlicher Preisanstieg setze voraus, dass sowohl physische Käufe als auch Käufe von ETFs nach oben gehen. Die physische Nachfrage war 2022 zwar stark, aber die ETF-Nachfrage war unterdurchschnittlich. Das könnte sich laut Clark 2023 ändern: "Und wenn das der Fall ist, wenn wir sehen, dass institutionelle Anleger und Fondsmanager einsteigen – und dafür gibt es bereits einige Anzeichen –, dann denke ich, dass Silber in diesem Jahr steigen wird, und zwar vielleicht sogar deutlich.""Ich gehöre zu denjenigen, die glauben, dass der Silberpreis in den Bereich von 30 US-Dollar steigen wird. Das würde mich überhaupt nicht überraschen", so Clark. Für Anleger sei es wichtig zu bedenken, dass ein Anstieg des Silberpreises zu überdurchschnittlichen Gewinnen bei Silberaktien führen dürfte.© Redaktion GoldSeiten.de