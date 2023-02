Eldorado Gold stark auf Erfolgskurs

Quelle Chart: StockCharts.com

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. hielt sich, im Kontext der vergangenen Analyse vom 24. November , graduell an den damaligen Fahrplan. Mit dem Verweilen über 6,67 USD, blieb der Erfolgskurs intakt und selbst der Widerstand von 8,64 USD konnte zwischenzeitlich überwunden. Mit unlängst erfolgtem Touch des nächsthöheren Widerstands bei 9,97 USD, stoppte zunächst der Drive während der vorangegangenen Woche. Dennoch deutet sich weiteres Potenzial an. Sollten die Notierungen nämlich wieder zweistellig werden, erlauben sich zusätzliche Gewinnchancen in Richtung von 11,77 USD.Werden die Vorwochentiefs hingegen unterschritten, sollte man mit einem erneuten Test des nunmehrigen Unterstützungsniveaus von 8,64 USD rechnen. Erst unterhalb davon würde die charttechnische Lage wieder sichtlich negativer werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.