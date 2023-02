Nord Stream Krimi, USA vor Ausfall?, starke Goldnachfrage & ungewöhnliche Sonnenaktivität

Der Artikel des weltbekannten Journalisten Seymour Hersh zur Urheberschaft des Angriffs auf Nord Stream 1 und 2 schlägt hohe Wellen. Hersh behauptet, daß die USA in Kooperation mit Norwegen hinter dem Angriff stehen. China und Rußland fordern Aufklärung und befürchten ähnliche Aktionen. Washington bestreitet die Anschuldigungen.Droht in den USA ein Zahlungsausfall? Die Bank of America zieht die Möglichkeit in Betracht.Der Ukraine-Krieg heizt sich weiter auf, die Ukraine fordert die Lieferung von Jagdflugzeugen und mehrere Länder haben sich zur Weitergabe bereiterklärt. Da die Ausbildung lange dauert, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich Nato- und russische Truppen offen gegenüber stehen.Gold bleibt als Fluchtwährung gefragt. Die von Inflation gebeutelte Türkei importierte 2022 ganze 264,84 Tonnen, Rußland verkaufte im Januar 3,6 t, um einen Teil seines Defizits zu decken.Was ist mit der Sonne los? Ein Teil einer Protuberanz soll sich gelöst haben und umkreist den Nordpol der Sonne. Eine Premiere.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)