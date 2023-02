Goldpreis gibt wegen CPI-Angst nach, Kupfer leidet unter China-Unsicherheit

Der Goldpreis fiel am Montag auf fast einmonatige Tiefststände, da die Händler von den in dieser Woche anstehenden wichtigen Inflationsdaten weitere Hinweise auf die US-Wirtschaft erwarteten, während die Kupferpreise angesichts der wachsenden Unsicherheit über die wirtschaftliche Erholung in China starke Verluste hinnehmen mussten, berichtet Investing.com . Der Goldpreisanstieg zum Jahreswechsel hat sich in den letzten zwei Wochen abgekühlt, da die Märkte ihre Aussichten für die US-Geldpolitik neu bewerteten. Die US-Notenbank hat kürzlich signalisiert, dass sie die Zinssätze weiter anheben will, obwohl die Inflation in den letzten Monaten zurückgegangen ist.Steigende Zinssätze sind ein schlechtes Omen für Gold und andere renditeschwache Anlagen. Die Stärke des Dollar, der von höheren Zinsen profitiert, macht den Kauf des gelben Metalls ebenfalls teurer und drückt die Nachfrage. Der Goldpreis wurde auch durch steigende kurzfristige Staatsanleiherenditen unter Druck gesetzt, da die Inversion der US-Renditekurve den tiefsten Stand seit den 1980er Jahren erreicht hat. Dieser Trend deutet auf eine mögliche Rezession in der größten Volkswirtschaft der Welt in diesem Jahr hin.Dieses Szenario könnte dem Goldpreis später im Jahr 2023 zugute kommen, insbesondere wenn die Fed ihre Zinserhöhungen aufgrund des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks aussetzen sollte. Zu Beginn des Jahres, als der Dollar nachgab und mehrere Wirtschaftsexperten vor einer drohenden Rezession warnten, war Gold ein sicherer Hafen.Bei den Industriemetallen gab der Kupferpreis am Montag leicht nach, nachdem er drei Wochen in Folge aufgrund der Ungewissheit über die Erholung der chinesischen Wirtschaft stark gesunken war. Der Kupferpreis brach am Freitag ein, nachdem die chinesische Verbraucherpreisinflation im Januar weniger stark als erwartet gestiegen war, während sich die Inflation des Erzeugerpreisindex trotz der Lockerung der Anti-COVID-Beschränkungen weiter abschwächte.© Redaktion GoldSeiten.de