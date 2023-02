Peter Krauth: Silberpreis im Jahr 2023, sind 30 US-Dollar in Sicht?

Der Silberpreis hat in den letzten Wochen nachgegeben, ist aber seit Oktober letzten Jahres weitgehend im Aufwind. Peter Krauth, Herausgeber von Silver Stock Investor, ist der Meinung, dass sich der Silberpreis in der ersten Jahreshälfte der Marke von 25 US-Dollar je Unze nähern und in den letzten sechs Monaten des Jahres bis auf 30 US-Dollar ansteigen könnte. "Ich denke, dass das Erreichen der Obergrenze bei den Zinssätzen der Zentralbanken im Wesentlichen eingepreist ist", meinte er in einem Interview mit Investing News und merkte an, dass er davon ausgeht, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im März die Zinsen um weitere 25 Basispunkte erhöhen wird, bevor sie eine Pause einlegt."Ich denke, wenn die Zentralbanken eine offizielle Haltung einnehmen, die besagt: 'Okay, wir machen jetzt eine Pause von all diesen Erhöhungen', dann werden die Edelmetalle meiner Meinung nach sogar noch mehr anziehen", so Krauth weiter. "Deshalb rechne ich mit einem deutlich höheren Preis in der zweiten Jahreshälfte." Auf ihrer letzten Sitzung, die am 1. Februar zu Ende ging, hob die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte an, und Krauth sagte, er rechne mit einem Schritt in der gleichen Größenordnung im März. Danach erwartet er eine Verschnaufpause für die Zentralbank.Und obwohl Silber selbst für seine Volatilität bekannt ist, sollte dies seiner Meinung nach nicht abschreckend wirken. "Lassen Sie sich von der Volatilität nicht abschrecken", schloss Krauth. "Erwarten Sie sie, planen Sie sie ein - passen Sie sich entsprechend an, indem Sie Ihre Positionen verkleinern und aufstocken."© Redaktion GoldSeiten.de